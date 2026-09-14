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Leadership

Find contact information for members of San Francisco VA Health Care System's leadership team.

Angela Morris

Interim Executive Director

VA San Francisco health care

Dr. Bruce Ovbiagele

Chief of Staff

VA San Francisco health care

Theodora Mauro

Deputy Chief of Staff, Clinical Operation

VA San Francisco health care

Anil Agarwal

Deputy Chief of Staff, Quality and Access

VA San Francisco health care

Michael Bethel

Interim Associate Director for Patient Care Services / Chief Nurse Executive

VA San Francisco health care

Sheilah Cornelio

Deputy Associate Director for Patient Care Services (ADPCS)/Nurse Executive

VA San Francisco health care

Neil Gordon

Associate Director

VA San Francisco health care

Ruggirello, S

Associate Director, Operations

VA San Francisco health care