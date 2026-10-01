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Start time: Thursday, October 1, 2026, at 8:00 p.m. ET
End time: Thursday, October 1, 2026, at 9:00 p.m. ET

Women Veteran care

VA Sierra Nevada health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A women Veteran care coordinator can help you get the services you need.

Connect with a care coordinator

Chelsea Benson standing in front of the American and VA flag.

Chelsea Benson MSW, LCSW

Women Veterans Program Manager

VA Sierra Nevada health care

Phone:

Sarah Pipitone RN

Women's Health Care Coordinator

VA Sierra Nevada health care

Phone:

Amanda Turner LCSW

Military Sexual Trauma Coordinator

VA Sierra Nevada health care

Phone:

Email: Amanda.Turner5@va.gov

Care we provide at VA Sierra Nevada health care

Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including: 

  • Primary care with women's health providers
  • Gynecology including infertility services and treatment of pelvic floor disorders
  • Maternity care and lactation services
  • Pelvic ultrasounds and bone density testing
  • Mental health care and counseling including Military Sexual Trauma and Intimate Partner Violence services
  • Wellness Services

Other resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • Learn about the mental and behavioral health services available at VA Sierra Nevada.

  • When to contact a patient advocate at VA Sierra Nevada and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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