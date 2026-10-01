Women Veteran care
VA Sierra Nevada health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A women Veteran care coordinator can help you get the services you need.
Connect with a care coordinator
Chelsea Benson MSW, LCSW
Women Veterans Program Manager
VA Sierra Nevada health care
Phone:
Sarah Pipitone RN
Women's Health Care Coordinator
VA Sierra Nevada health care
Phone:
Amanda Turner LCSW
Military Sexual Trauma Coordinator
VA Sierra Nevada health care
Phone:
Email: Amanda.Turner5@va.gov
Care we provide at VA Sierra Nevada health care
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care with women's health providers
- Gynecology including infertility services and treatment of pelvic floor disorders
- Maternity care and lactation services
- Pelvic ultrasounds and bone density testing
- Mental health care and counseling including Military Sexual Trauma and Intimate Partner Violence services
- Wellness Services