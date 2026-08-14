Skip to Content

Locations

Main locations

975 Kirman Avenue
Reno, NV 89502-0993

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Ioannis A. Lougaris Veterans' Administration Medical Center

Health clinic locations

1330 Waterloo Lane, Suite 101
Gardnerville, NV 89410-5587

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Carson Valley VA Clinic

110 Bella Way
Susanville, CA 96130-9102

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Diamond View VA Clinic

2295 Kietzke Lane
Reno, NV 89502-3604

Main phone:

VA health connect:

Kietzke lane Veteran Affairs clinic, Reno, Nevada.

1020 New River Parkway, Suite 304
Fallon, NV 89406-7811

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Lahontan Valley VA Clinic

1140 Selmi Drive
Reno, NV 89512-4780

Main phone:

VA health connect:

North Reno VA Clinic

1175 Financial Boulevard, Community Resource & Referral Center
Reno, NV 89502-2348

Main phone:

VA health connect:

Pioneer clinic, Carson City, Nevada

1201 Corporate Boulevard, Suite 100
Reno, NV 89502-7162

Main phone:

VA health connect:

Reno east clinic

3674 South Virginia Street, Unit E4
Reno, NV 89502-6017

Main phone:

VA health connect:

Virginia street dental clinic

3298 Traders Way
Winnemucca, NV 89445-3654

Main phone:

VA health connect:

Sierra Nevada health care center, Winnemucca.

Other nearby VA locations