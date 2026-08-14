Locations
Main locations
975 Kirman Avenue
Reno, NV 89502-0993
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
1330 Waterloo Lane, Suite 101
Gardnerville, NV 89410-5587
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
110 Bella Way
Susanville, CA 96130-9102
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
2295 Kietzke Lane
Reno, NV 89502-3604
Main phone:
VA health connect:
1020 New River Parkway, Suite 304
Fallon, NV 89406-7811
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1140 Selmi Drive
Reno, NV 89512-4780
Main phone:
VA health connect:
1175 Financial Boulevard, Community Resource & Referral Center
Reno, NV 89502-2348
Main phone:
VA health connect:
1201 Corporate Boulevard, Suite 100
Reno, NV 89502-7162
Main phone:
VA health connect:
3674 South Virginia Street, Unit E4
Reno, NV 89502-6017
Main phone:
VA health connect:
3298 Traders Way
Winnemucca, NV 89445-3654
Main phone:
VA health connect: