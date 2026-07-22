PGY-2 Population Health Management and Data Analytics Residents
Current Pharmacy Outcomes & Analytics Residents
Current Pharmacy Outcomes & Analytics Residents
Kirsten Werner, Pharm.D.
Graduate of the University of Connecticut School of Pharmacy, Storrs, CT
PGY-1 Pharmacy Residency: White River Junction VA Health Care System
Nancy Tran, Pharm.D.
Graduate of Wingate University School of Pharmacy, Wingate, NC
PGY-1 Pharmacy General Residency: Charlie Norwood VA Medical Center, Augusta, GA
Past Residents
2023-2024
Julie Beauchamp, Pharm.D.
Graduate of Western University of Health Sciences, Pomona, CA
PGY-1 Pharmacy General Residency: Loma Linda VA Health Care System
Suleiman Abdelhade, Pharm.D.
Graduate of Pacific University, Hillsboro, OR
PGY-1 Pharmacy General Residency: VA Sierra Nevada Healthcare System
2022-2023
Justin Mathew, Pharm.D.
Graduate of University of Florida College of Pharmacy, Gainesville, FL
PGY-1 Pharmacy General Residency: West Palm Beach VA Healthcare System
Current Position: National Analytics Reporting Program Manager, Clinical Resource Hub
Megan Meier, Pharm.D.
Graduate of University of Wyoming School of Pharmacy, Laramie, WY
PGY-1 Pharmacy General Residency: Nebraska-Western Iowa VA Healthcare System
Current Position: Pharmacoeconomic Program Manager, VA Eastern Colorado HCS
2021-2022
Bryan Quinn, Pharm.D., MBA, BCPS
Graduate of The University at Buffalo School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Buffalo, NYPGY-1 Managed Care Pharmacy Residency: The Ohio State University Health Plan
Current Position: Informatics, Outcomes and Analytics Pharmacist, Ralph H. Johnson VA Medical Center
Saba Maghari, Pharm.D., BCPS
Graduate of University of Arizona School of Pharmacy, Phoenix, AZ
PGY-1 Pharmacy General Residency: Phoenix VA Health Care System
Current Position: VISN 5 PBM Data and Program Manager
2020-2021
Sean Azizi, Pharm.D., BCPS
Graduate of Chapman University School of Pharmacy, Irvine, CA PGY-1 Managed Care Pharmacy Residency: VA San Diego Health Care System, San Diego, CA
Current Position: VACO PBM Academic Detailing Data Manager
Steve Flynn, Pharm.D., BCPS
Graduate of Idaho State College of Pharmacy, Boise, ID
PGY-1 Pharmacy General Residency: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: PBM Data and Program Manager, VA Sierra Pacific Network (VISN 5 )
2019-2020
Brandi Gore, Pharm.D., MHA
Graduate of Pacific University College of Pharmacy, Hillsboro, OR
PGY-1 Rural Health Pharmacy Residency: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: Pharmacy Informatics Program Manager, VA Portland Health Care System
Erica Howard, Pharm.D.
Graduate of Howard University College of Pharmacy, Washington, DC
PGY-1 Pharmacy Practice Residency: Howard University Hospital, Washington, DCCurrent Position: Medication Utilization Strategy Pharmacist, University of Virginia Health System (UVA)
2018 - 2019
Clayton J. Hamilton, Pharm.D.
Graduate of University of Montana
PGY-1: VA Montana Health Care System, Helena, MT
Current Position: VA Whole Health Program Manager - Informatics, George E. Wahlen Department of Veterans Affairs Medical Center
Kjersti Kathleen Rich, Pharm.D.
Western University of Health Sciences, Class of 2017
PGY1: Aetna Medicaid PGY-1 Managed Care Pharmacy Residency
Current Position: Pharmacoeconomics Pharmacy Program Manager, VA Northern California Healthcare System
2017 - 2018
Aaron Leyba, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Arizona, Tucson, AZ
PGY-1: Denver VA Medical Center, Denver, CO
Current Position: Pharmacoeconomics Pharmacy Program Manager, VA Sierra Nevada Health Care System
Tatiana Sawyer, Pharm.D., BCPS, MS
Graduate of the University of Arizona, Tucson, AZ
PGY-1: VA Northern California Medical Center, Martinez, CA
Current Position: Pharmacy Informatics Program Manager, Miami VA Medical Center
2016 - 2017
Jason Bena, Pharm.D.
Graduate of the University of Illinois, Chicago
PGY-1: VA Northern California Medical Center, Martinez, CA
Current Position: Clinical Data Manager, San Francisco AIDS Foundation
Shardool Patel, Pharm.D., BCPS
Graduate of Ohio Northern University, Ada, OH
PGY-1: Banner Good Samaritan Medical Center, Phoenix, AZ
Current Position: Clinical Pharmacist – Informatics, VA Salt Lake City Healthcare System
2015 - 2016
Rebecca Kandilian, Pharm.D., BCPS
Graduate of University of California, San Diego
PGY-1: University of California, Davis Medical Center, Sacramento
Current Position: Drug Education Coordinator at Kaiser Permanente
Janice Taylor, Pharm.D., BCPS
Graduate of University of New Mexico, Albuquerque
PGY-1: Southern Arizona VA Health Care System, Tucson, AZ
Current Position: Deputy VISN Pharmacy Executive – Clinical and PGY-2 Residency Program Director, VA Sierra Pacific Network (VISN 5 )
2014 - 2015
Alyssia Jaume, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Florida, Gainesville
PGY-1: Orlando VA Medical Center, Orlando, FL
Current Position: VISN 5 Academic Detailing Program Manager
Michael Tran, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Minnesota, Duluth
PGY-1: VA San Diego Health Care System, San Diego, CA
Current Position: Clinical Pharmacy Practice Office Analytic-Operational Program Manager
2013 - 2014
Michael Harvey, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Southern California
PGY-1: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: VACO PBM Academic Detailing Data Manager
Marcos Lau, Pharm.D., M.S., BCPS
Graduate of the University of Southern California
PGY-1: VA Greater Los Angeles Health Care System, Los Angeles, CA
Current Position: VACO PBM Academic Detailing Data Manager
2012 - 2013
Chad Kay, Pharm.D., BCPS
Graduate of the Saint Louis College of Pharmacy, St. Louis, MO
PGY-1: VA St. Louis Health Care System, St. Louis, MO
Current Position: VACO PBM Academic Detailing Data Manager
Chandra Steenhoek, Pharm.D., BCPS
Graduate of Touro University, Vallejo, CA
Fellowship: Touro University Fellowship in Pharmacoeconomics and Health Outcomes, Vallejo, CA
Current Position: VA Northern California Health Care System Clinical Pharmacy Specialist
Vanessa Vaupel, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of the Pacific, Stockton, CA
PGY-1: VA Central California Health Care System, Fresno, CA
Current Position: Clinical Pharmacy Specialist, Pharmacoeconomist, VA Northern California Health Care System
2011 - 2012
Julie Horne, Pharm.D., BCPS
Graduate of West Virginia University, Morgantown, WV
PGY-1: Hunington VA Medical Center, Hunington, WV
Current Position: VHA Support Service Center (VSSC) Management and Program Analyst
Jennifer (Kryskalla) Marin, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Colorado, Denver
PGY-1: VA Northern California Health Care System, Martinez, CA
Current Position: VISN 5/HSA 5.2 Data Program Manager – Lead Outcomes Analyst
2010 - 2011
Carrie Nolan, Pharm.D.
Graduate of Touro University, Vallejo, CA
PGY-1: VA Northern California Health Care System, Martinez, CA
Current Position: VA Southwest CMOP Quality Assurance Program Manager
Samantha Wright, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Toledo, Toledo, OH
PGY-1: Jesse Brown VA Medical Center, Chicago, IL
Current Position: VISN 12 Clinical Informaticist
2009 - 2010
Karsten Duncan, Pharm.D.
Graduate of the University of Southern Nevada, Henderson, NV
PGY-1: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: Chief of Pharmacy, VA Northern California Health Care System
Amy Robinson, Pharm.D.
Graduate of the University of Rhode Island, Kingston, RI
PGY-1: VA Northern California Health Care System, Martinez, CA
Current Position: Chief Data Analytics Officer VA Sierra Pacific Network (VISN 5)
2008 - 2009
Jason Parrish, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Southern California
PGY-1: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: VA San Diego Health Care System Clinical Pharmacy Specialist
2007 - 2008
Shannon Strausser, Pharm.D.
Graduate of the Philadelphia College of Pharmacy
PGY-1: Philadelphia VA Medical Center, Philadelphia, PA
Current Position: Philadelphia VA Medical Center Inpatient Pharmacy Manager
2006 - 2007
Matt Lechtenberg, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Kansas, Lawrence
Current Position: VA Long Beach Health Care System Director of Pharmacy Benefit Management
2005 - 2006
Tracie Balvanz, Pharm.D.
Graduate of the University of Nebraska, Omaha
PGY-1: Southern Arizona Health Care System, Tucson, AZ
Current Position: Chief of Pharmacy, Nebraska-Western Iowa Health Care System