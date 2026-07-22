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PGY-2 Population Health Management and Data Analytics Residents

Current Pharmacy Outcomes & Analytics Residents

Current Pharmacy Outcomes & Analytics Residents

Kirsten Werner, Pharm.D.
Graduate of the University of Connecticut School of Pharmacy, Storrs, CT
PGY-1 Pharmacy Residency: White River Junction VA Health Care System

Nancy Tran, Pharm.D.
Graduate of Wingate University School of Pharmacy, Wingate, NC 
PGY-1 Pharmacy General Residency: Charlie Norwood VA Medical Center, Augusta, GA

Past Residents

2023-2024

Julie Beauchamp, Pharm.D.
Graduate of Western University of Health Sciences, Pomona, CA
PGY-1 Pharmacy General Residency: Loma Linda VA Health Care System

Suleiman Abdelhade, Pharm.D.
Graduate of Pacific University, Hillsboro, OR
PGY-1 Pharmacy General Residency: VA Sierra Nevada Healthcare System

2022-2023

Justin Mathew, Pharm.D.
Graduate of University of Florida College of Pharmacy, Gainesville, FL
PGY-1 Pharmacy General Residency: West Palm Beach VA Healthcare System
Current Position: National Analytics Reporting Program Manager, Clinical Resource Hub

Megan Meier, Pharm.D.
Graduate of University of Wyoming School of Pharmacy, Laramie, WY
PGY-1 Pharmacy General Residency: Nebraska-Western Iowa VA Healthcare System
Current Position: Pharmacoeconomic Program Manager, VA Eastern Colorado HCS

2021-2022

Bryan Quinn, Pharm.D., MBA, BCPS
Graduate of The University at Buffalo School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Buffalo, NYPGY-1 Managed Care Pharmacy Residency: The Ohio State University Health Plan
Current Position: Informatics, Outcomes and Analytics Pharmacist, Ralph H. Johnson VA Medical Center

Saba Maghari, Pharm.D., BCPS
Graduate of University of Arizona School of Pharmacy, Phoenix, AZ
PGY-1 Pharmacy General Residency: Phoenix VA Health Care System
Current Position: VISN 5 PBM Data and Program Manager

2020-2021

Sean Azizi, Pharm.D., BCPS 
Graduate of Chapman University School of Pharmacy, Irvine, CA PGY-1 Managed Care Pharmacy Residency: VA San Diego Health Care System, San Diego, CA​
Current Position: VACO PBM Academic Detailing Data Manager

Steve Flynn, Pharm.D., BCPS
Graduate of Idaho State College of Pharmacy, Boise, ID
PGY-1 Pharmacy General Residency: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: PBM Data and Program Manager, VA Sierra Pacific Network (VISN 5 )

2019-2020

Brandi Gore, Pharm.D., MHA
Graduate of Pacific University College of Pharmacy, Hillsboro, OR
PGY-1 Rural Health Pharmacy Residency: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: Pharmacy Informatics Program Manager, VA Portland Health Care System

Erica Howard, Pharm.D.
Graduate of Howard University College of Pharmacy, Washington, DC
PGY-1 Pharmacy Practice Residency: Howard University Hospital, Washington, DCCurrent Position: Medication Utilization Strategy Pharmacist, University of Virginia Health System (UVA)

2018 - 2019

Clayton J. Hamilton, Pharm.D.
Graduate of University of Montana
PGY-1: VA Montana Health Care System, Helena, MT
Current Position: VA Whole Health Program Manager - Informatics, George E. Wahlen Department of Veterans Affairs Medical Center

Kjersti Kathleen Rich, Pharm.D.
Western University of Health Sciences, Class of 2017
PGY1: Aetna Medicaid PGY-1 Managed Care Pharmacy Residency
Current Position: Pharmacoeconomics Pharmacy Program Manager, VA Northern California Healthcare System

2017 - 2018

Aaron Leyba, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Arizona, Tucson, AZ
PGY-1: Denver VA Medical Center, Denver, CO
Current Position: Pharmacoeconomics Pharmacy Program Manager, VA Sierra Nevada Health Care System

Tatiana Sawyer, Pharm.D., BCPS, MS
Graduate of the University of Arizona, Tucson, AZ
PGY-1: VA Northern California Medical Center, Martinez, CA
Current Position: Pharmacy Informatics Program Manager, Miami VA Medical Center

2016 - 2017

Jason Bena, Pharm.D.
Graduate of the University of Illinois, Chicago
PGY-1: VA Northern California Medical Center, Martinez, CA
Current Position: Clinical Data Manager, San Francisco AIDS Foundation

Shardool Patel, Pharm.D., BCPS
Graduate of Ohio Northern University, Ada, OH
PGY-1: Banner Good Samaritan Medical Center, Phoenix, AZ
Current Position: Clinical Pharmacist – Informatics, VA Salt Lake City Healthcare System

2015 - 2016

Rebecca Kandilian, Pharm.D., BCPS
Graduate of University of California, San Diego
PGY-1: University of California, Davis Medical Center, Sacramento
Current Position: Drug Education Coordinator at Kaiser Permanente

Janice Taylor, Pharm.D., BCPS
Graduate of University of New Mexico, Albuquerque
PGY-1: Southern Arizona VA Health Care System, Tucson, AZ
Current Position: Deputy VISN Pharmacy Executive – Clinical and PGY-2 Residency Program Director, VA Sierra Pacific Network (VISN 5 )

2014 - 2015

Alyssia Jaume, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Florida, Gainesville
PGY-1: Orlando VA Medical Center, Orlando, FL
Current Position: VISN 5 Academic Detailing Program Manager

Michael Tran, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Minnesota, Duluth
PGY-1: VA San Diego Health Care System, San Diego, CA
Current Position: Clinical Pharmacy Practice Office Analytic-Operational Program Manager

2013 - 2014

Michael Harvey, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Southern California
PGY-1: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: VACO PBM Academic Detailing Data Manager

Marcos Lau, Pharm.D., M.S., BCPS
Graduate of the University of Southern California
PGY-1: VA Greater Los Angeles Health Care System, Los Angeles, CA
Current Position: VACO PBM Academic Detailing Data Manager

2012 - 2013

Chad Kay, Pharm.D., BCPS
Graduate of the Saint Louis College of Pharmacy, St. Louis, MO
PGY-1: VA St. Louis Health Care System, St. Louis, MO
Current Position: VACO PBM Academic Detailing Data Manager

Chandra Steenhoek, Pharm.D., BCPS
Graduate of Touro University, Vallejo, CA
Fellowship: Touro University Fellowship in Pharmacoeconomics and Health Outcomes, Vallejo, CA
Current Position: VA Northern California Health Care System Clinical Pharmacy Specialist

Vanessa Vaupel, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of the Pacific, Stockton, CA
PGY-1: VA Central California Health Care System, Fresno, CA
Current Position: Clinical Pharmacy Specialist, Pharmacoeconomist, VA Northern California Health Care System

2011 - 2012

Julie Horne, Pharm.D., BCPS
Graduate of West Virginia University, Morgantown, WV
PGY-1: Hunington VA Medical Center, Hunington, WV
Current Position: VHA Support Service Center (VSSC) Management and Program Analyst

Jennifer (Kryskalla) Marin, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Colorado, Denver
PGY-1: VA Northern California Health Care System, Martinez, CA
Current Position: VISN 5/HSA 5.2  Data Program Manager – Lead Outcomes Analyst

2010 - 2011

Carrie Nolan, Pharm.D.
Graduate of Touro University, Vallejo, CA
PGY-1: VA Northern California Health Care System, Martinez, CA
Current Position: VA Southwest CMOP Quality Assurance Program Manager

Samantha Wright, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Toledo, Toledo, OH
PGY-1: Jesse Brown VA Medical Center, Chicago, IL
Current Position: VISN 12 Clinical Informaticist

2009 - 2010

Karsten Duncan, Pharm.D.
Graduate of the University of Southern Nevada, Henderson, NV
PGY-1: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: Chief of Pharmacy, VA Northern California Health Care System

Amy Robinson, Pharm.D.
Graduate of the University of Rhode Island, Kingston, RI
PGY-1: VA Northern California Health Care System, Martinez, CA
Current Position: Chief Data Analytics Officer VA Sierra Pacific Network (VISN 5)

2008 - 2009

Jason Parrish, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Southern California
PGY-1: VA Sierra Nevada Health Care System, Reno, NV
Current Position: VA San Diego Health Care System Clinical Pharmacy Specialist

2007 - 2008

Shannon Strausser, Pharm.D.
Graduate of the Philadelphia College of Pharmacy
PGY-1: Philadelphia VA Medical Center, Philadelphia, PA
Current Position: Philadelphia VA Medical Center Inpatient Pharmacy Manager

2006 - 2007

Matt Lechtenberg, Pharm.D., BCPS
Graduate of the University of Kansas, Lawrence
Current Position: VA Long Beach Health Care System Director of Pharmacy Benefit Management

2005 - 2006

Tracie Balvanz, Pharm.D.
Graduate of the University of Nebraska, Omaha
PGY-1: Southern Arizona Health Care System, Tucson, AZ
Current Position: Chief of Pharmacy, Nebraska-Western Iowa Health Care System

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