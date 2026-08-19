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Leadership

Find contact information for members of South Texas Veterans Health Care System's leadership team.

Julianne Flynn

Executive Director

VA South Texas health care

Phone:

John Mendoza

Deputy Medical Center Director

VA South Texas health care

Phone:

Dr. Heather Yun wearing a dark blazer sitting in front of US flag

Chief of Staff

VA South Texas health care

Portrait of a woman in business attire smiling with an American flag in the background.
Ivy Llonoso , MBA, MSN, RN, FACHE, NE-BC

Associate Director for Patient Care Services (Nurse Executive)

VA South Texas health care

Man in suit and red striped tie smiling in front of US flag.

Associate Director for Operations

VA South Texas health care

Man in a gray suit and brown tie smiling in front of an American flag.
Robert Farias

Interim Associate Director for Resources

VA South Texas health care

Woman with long hair smiling in front of American flag.

Assistant Director

VA South Texas health care