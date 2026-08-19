Leadership
Find contact information for members of South Texas Veterans Health Care System's leadership team.
Executive Director
VA South Texas health care
Phone:
Deputy Medical Center Director
VA South Texas health care
Phone:
Chief of Staff
VA South Texas health care
Associate Director for Patient Care Services (Nurse Executive)
VA South Texas health care
Associate Director for Operations
VA South Texas health care
Interim Associate Director for Resources
VA South Texas health care
Assistant Director
VA South Texas health care