Research
Explore VA Southern Nevada's research initiatives with specialty programs. You can also volunteer to participate in a research study.
Our research programs
- Serious Mental Illness Patient Aligned Care Team
- HIV/AIDS and cardiology risk
- Million Veteran Program
- Chronic kidney disease for heart and other key organ interactions
- Immersion intervention for Veterans with post-traumatic stress syndrome (PTSD)
- Diamond study on heart failure and taking mineralocorticoid receptor antagonists (MRA's) and renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors (RAASi's)
- Pre-operation of hip replacement X-ray template protocol
- Procedural oxygen mask (POM) for improved oxygen during sedation
- Measurement based care (MBC) to improve efficiency and focused Veteran mental health care