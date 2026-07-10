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Research

Explore VA Southern Nevada's research initiatives with specialty programs. You can also volunteer to participate in a research study.

Our research programs

  • Serious Mental Illness Patient Aligned Care Team
  • HIV/AIDS and cardiology risk
  • Million Veteran Program
  • Chronic kidney disease for heart and other key organ interactions
  • Immersion intervention for Veterans with post-traumatic stress syndrome (PTSD)
  • Diamond study on heart failure and taking mineralocorticoid receptor antagonists (MRA's) and renin-angiotensin-aldosterone system inhibitors (RAASi's)
  • Pre-operation of hip replacement X-ray template protocol
  • Procedural oxygen mask (POM) for improved oxygen during sedation
  • Measurement based care (MBC) to improve efficiency and focused Veteran mental health care

 

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