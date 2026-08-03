Skip to Content

Women Veteran care

VA St. Louis health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veterans Program Manager can help you get the services you need.

Connect with a Women Veterans Program Manager

Jennifer Schmeink PA-C

Women Veterans Program Manager

VA St Louis health care

Phone:

Email: Jennifer.schmeink@va.gov

Sylvia Stephens

Women’s Health Program Specialist

VA St Louis health care

Phone:

Email: sylvia.stephens@va.gov

Care we provide at VA St. Louis health care

Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including: 

  • Primary care
  • Gynecology
  • Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
  • Ultrasounds and mammograms
  • Mental health care and counseling
  • Lifestyle wellness services

Other resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • Learn about the mental and behavioral health services available at VA St. Louis.

  • When to contact a patient advocate at VA St. Louis and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

Last updated: 