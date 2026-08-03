Locations
Main locations
915 North Grand Boulevard
St. Louis, MO 63106-1621
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1 Jefferson Barracks Drive
St. Louis, MO 63125-4199
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
1627 A Roy Drive
Washington, MO 63090-5008
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
4974 Manchester Avenue
St. Louis, MO 63110-2010
Main phone:
VA health connect:
310 West Losey Street
Scott Air Force Base, IL 62225-5250
Main phone:
VA health connect:
2845 Veterans Memorial Parkway
St. Charles,, MO 63303-3526
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1190 Fortune Boulevard
Shiloh, IL 62269-7358
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
6854 Parker Road
Florissant, MO 63033-5313
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
2727 Washington Avenue
St. Louis, MO 63103-1421
Main phone:
VA health connect: