Skip to Content

Locations

Main locations

915 North Grand Boulevard
St. Louis, MO 63106-1621

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

John Cochran Veterans Hospital

1 Jefferson Barracks Drive
St. Louis, MO 63125-4199

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

St. Louis VA Medical Center

Health clinic locations

1627 A Roy Drive
Washington, MO 63090-5008

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Franklin County VA Clinic

4974 Manchester Avenue
St. Louis, MO 63110-2010

Main phone:

VA health connect:

Illustration of a facility with a flagpole

310 West Losey Street
Scott Air Force Base, IL 62225-5250

Main phone:

VA health connect:

Scott AFB

2845 Veterans Memorial Parkway
St. Charles,, MO 63303-3526

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Illustration of a facility with a flagpole

1190 Fortune Boulevard
Shiloh, IL 62269-7358

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

StClairCBOC

6854 Parker Road
Florissant, MO 63033-5313

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Illustration of a facility with a flagpole

2727 Washington Avenue
St. Louis, MO 63103-1421

Main phone:

VA health connect:

Illustration of a facility with a flagpole