Health Professions Education Onboarding
Due to significant changes in the HPES Health Professions Trainee (HPT) onboarding parameters and processes, all questions/concerns related onboarding can be directed to the following offices:
- Washington University in St. Louis or BJC HealthCare: BJHWUSTLOnboarding@VA.gov
- St. Louis University & Doisy College of Health Sciences: SLUOnboarding@VA.gov
- Any affiliates including ministries & colleges (other than BJC HealthCare, Washington University or St. Louis University): STLTraineeOnboarding@VA.gov