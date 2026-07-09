Locations
Main locations
500 East Veterans Street
Tomah, WI 54660-3105
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
8 Johnson Street
Owen, WI 54460-9534
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
4000 State Road 16, Valley View Mall Annex
La Crosse, WI 54601-1809
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1105 East Grand Avenue
Rothschild, WI 54474-1024
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
700 Hale Street
Wisconsin Rapids, WI 54495-2780
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: