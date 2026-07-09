Skip to Content

Locations

Main locations

500 East Veterans Street
Tomah, WI 54660-3105

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

American and black flags on pole in front of large building.

Health clinic locations

8 Johnson Street
Owen, WI 54460-9534

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Clark County VA Clinic

4000 State Road 16, Valley View Mall Annex
La Crosse, WI 54601-1809

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

La Crosse VA Clinic

1105 East Grand Avenue
Rothschild, WI 54474-1024

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Wausau VA Clinic Entrance

700 Hale Street
Wisconsin Rapids, WI 54495-2780

Main phone:

VA health connect:

Mental health care:

Wisconsin Rapids VA Clinic

Other nearby VA locations