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Leadership

Find contact information for members of the VA Tuscaloosa Healthcare System leadership team.

Maisha Moore, Interim Medical Center Director
Maisha Moore DNP, RN, CNL, NEA-BC, VHA-CM

Interim Medical Center Director

VA Tuscaloosa health care

Phone:

Woman with braided hair, smiling, in black attire, with an American flag behind her.
Decresha Collins

Interim Associate Director

VA Tuscaloosa health care

Phone:

Devin Handley, MD, MBA Interim Chief of Staff
Devin Handley MD, MBA

Chief of Staff

VA Tuscaloosa health care

Phone:

Woman with curly blonde hair and black floral shirt, smiling in front of American flag.
Alissa Stredney MSN, RN, CPHQ, NE-BC

Acting Associate Director for Patient Care Services

VA Tuscaloosa health care

Phone: