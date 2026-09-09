Leadership
Find contact information for members of the VA Tuscaloosa Healthcare System leadership team.
Maisha Moore DNP, RN, CNL, NEA-BC, VHA-CM
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Interim Medical Center Director
VA Tuscaloosa health care
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Decresha Collins
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Interim Associate Director
VA Tuscaloosa health care
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Devin Handley MD, MBA
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Chief of Staff
VA Tuscaloosa health care
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Alissa Stredney MSN, RN, CPHQ, NE-BC
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Acting Associate Director for Patient Care Services
VA Tuscaloosa health care
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