Skip to Content

Locations

Main locations

300 Veterans Boulevard
Big Spring, TX 79720-5566

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

George H. O'Brien, Jr., Department of Veterans Affairs Medical Center

Health clinic locations

3850 Ridgemont Drive
Abilene, TX 79606-2728

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

AbileneCBOC

4240 Southwest Boulevard
San Angelo, TX 76904-5634

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Colonel Charles and JoAnne Powell VA Clinic

1205 North Sycamore Street
Fort Stockton, TX 79735-4122

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

1301 North Turner Street
Hobbs, NM 88240-8446

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Hobbs VA Clinic

8050 East Highway 191
Odessa, TX 79765-8615

Main phone: ,

VA health connect:

Mental health care:

Wilson and Young Medal of Honor VA Clinic

Other nearby VA locations