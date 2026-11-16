Locations
Main locations
5500 East Kellogg Drive
Wichita, KS 67218-1607
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
Health clinic locations
2201 Summerlon Circle
Dodge City, KS 67801-2985
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
4107 Vine Street
Hays, KS 67601-9482
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1625 East 30th Street
Hutchinson, KS 67502-1226
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1907 Harding Drive
Parsons, KS 67357-8111
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
1410 East Iron Avenue, Suite 1
Salina, KS 67401-3285
Main phone:
VA health connect:
Mental health care:
949 South Glendale Street, Parklane Shopping Center
Wichita, KS 67218-3210
Main phone:
VA health connect:
Mental health care: