Women Veteran care
VA Wilkes-Barre health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women Veterans Program Manager can help you get the services you need.
Connect with our Women Veterans Program Manager
Amanda J. Olaviany
Women Veterans Program Manager
VA Wilkes-Barre health care
Phone:
Email: Amanda.Olaviany@va.gov
Care we provide at VA Wilkes-Barre
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Gynecology
- Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
- Ultrasounds and mammograms
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services