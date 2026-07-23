Patient advocates
Patient Advocates act as a bridge between Veterans, their families and/or representatives and VHA staff. We act on your behalf. We advocate for your rights, promote great customer service, and help ensure quality patient care.
Connect with a patient advocate
Dianne Bowen
Patient Advocate
VA Wilmington health care
Phone:
Email: VHAWIMPATIENTADVOCATE@va.gov
Adaliz Rivera
Patient Advocate
VA Wilmington health care
Phone:
Email: VHAWIMPATIENTADVOCATE@va.gov
Daniel Oren
Patient Advocate
VA Wilmington health care
Phone:
Email: VHAWIMPATIENTADVOCATE@va.gov