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Patient advocates

Patient Advocates act as a bridge between Veterans, their families and/or representatives and VHA staff. We act on your behalf. We advocate for your rights, promote great customer service, and help ensure quality patient care.

Connect with a patient advocate

Dianne Bowen

Dianne Bowen

Patient Advocate

VA Wilmington health care

Phone:

Email: VHAWIMPATIENTADVOCATE@va.gov

Patient Advocate Adaliz Rivera.

Adaliz Rivera

Patient Advocate

VA Wilmington health care

Phone:

Email: VHAWIMPATIENTADVOCATE@va.gov

Daniel Oren smiles in front of American flag.

Daniel Oren

Patient Advocate

VA Wilmington health care

Phone:

Email: VHAWIMPATIENTADVOCATE@va.gov

Related information

  • Learn more about how patient advocates support Veterans at VA and what the process of working with one is like.

  • Learn about your rights and responsibilities as a patient at VA.

  • Learn about your rights and responsibilities as a family member who may be helping a Veteran make decisions about their care.

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