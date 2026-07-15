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Women Veteran care

VA Wilmington health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women’s Health Nurse Navigator can help you get the services you need.

Connect with a Women Veterans Program Manager

Amy Wechsler RN

Acting Women Veterans Program Manager

VA Wilmington health care

Phone:

Email: Amy.Wechsler@va.gov

Care we provide at VA Wilmington

Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including: 

  • Primary care
  • Gynecological Services including Surgical 
  • Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
  • Ultrasounds and mammograms
  • Mental health care and counseling
  • Lifestyle wellness services

Other resources

  • Find out more about the women's health services offered as part of VA benefits.

  • Learn about the mental and behavioral health services available at VA Wilmington.

  • When to contact a patient advocate at VA Wilmington and how they can help.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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