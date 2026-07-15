Women Veteran care
VA Wilmington health care supports the health, welfare, and dignity of female Veterans and their families by ensuring equal access to timely, sensitive, and quality care. A Women’s Health Nurse Navigator can help you get the services you need.
Connect with a Women Veterans Program Manager
Amy Wechsler RN
Acting Women Veterans Program Manager
VA Wilmington health care
Phone:
Email: Amy.Wechsler@va.gov
Care we provide at VA Wilmington
Our women's health program offers women Veterans comprehensive care, including:
- Primary care
- Gynecological Services including Surgical
- Maternity care, childbirth education classes, and postpartum support
- Ultrasounds and mammograms
- Mental health care and counseling
- Lifestyle wellness services