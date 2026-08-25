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Trainee Coordinators

Here is a comprehensive list of trainee coordinators that are present at Wilmington VAMC.

Program Directors

Claire Wu Psy.D.

Psychology internship Program Director

VA Wilmington health care

Email: Claire.Wu@va.gov

Kevin McGuire MD

Psychiatry Training Program Site Director

VA Wilmington health care

Email: Kevin.McGuire3@va.gov

Rajni Acharya OD, MBS, FAAO

Residency Coordinator

VA Wilmington health care

Email: Rajni.Acharya@va.gov

Angela Klenk MSN, BS, RN, NEA-BC, CCRN

Nursing Training Program Director

VA Wilmington health care

Email: Angela.Klenk@va.gov

Ujjwala Shenoy

Pharmacy Training Program Director

VA Wilmington health care

Email: Ujjwala.Shenoy@a.gov

Valencia Armbrester

Dietetics/Nutrition Training Program Director

VA Wilmington health care

Email: Valencia.Armbrester@va.gov

Colleen Burton OTD

Occupational Therapy Program Director

VA Wilmington health care

Email: Colleen.Burton@va.gov

Stephanie Beaman MPT

Physical Therapy Program Director

VA Wilmington health care

Email: Stephanie.Beaman@va.gov

Joseph Chiarello AuD.

Audiology and Speech Pathology Training Program Director

VA Wilmington health care

Email: Joseph.Chiarello@va.gov

LaShaunda Isaac MBA

Administrative Officer

VA Wilmington health care

Email: LaShaunda.Isaac@va.gov

Colleen Burkhart-Smith PA-C

Physician Assistant Training Program Director, Internal Medicine

VA Wilmington health care

Email: Colleen.Burkhart-Smith@va.gov

Amanda Webb-Davidson PA-C

Physician Assistant Training Program Director Emergency Department

VA Wilmington health care

Email: Amanda.Webb-Davidson@va.gov

Freddy Ortiz

Radiology Training Program Director

VA Wilmington health care

Email: Freddy.Ortiz2@va.gov

JoAnna Bakanas

Laboratory Training Program Director

VA Wilmington health care

Email: JoAnna.Bakanas2@va.gov

Jaclyn Tomasetti LCSW

Social Work Training Program Director

VA Wilmington health care

Email: Jaclyn.Tomasetti@va.gov

Graduate and Undergraduate Medical Education and others not listed:

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