Trainee Coordinators
Here is a comprehensive list of trainee coordinators that are present at Wilmington VAMC.
Program Directors
Claire Wu Psy.D.
Psychology internship Program Director
VA Wilmington health care
Email: Claire.Wu@va.gov
Kevin McGuire MD
Psychiatry Training Program Site Director
VA Wilmington health care
Email: Kevin.McGuire3@va.gov
Rajni Acharya OD, MBS, FAAO
Residency Coordinator
VA Wilmington health care
Email: Rajni.Acharya@va.gov
Angela Klenk MSN, BS, RN, NEA-BC, CCRN
Nursing Training Program Director
VA Wilmington health care
Email: Angela.Klenk@va.gov
Ujjwala Shenoy
Pharmacy Training Program Director
VA Wilmington health care
Email: Ujjwala.Shenoy@a.gov
Valencia Armbrester
Dietetics/Nutrition Training Program Director
VA Wilmington health care
Email: Valencia.Armbrester@va.gov
Colleen Burton OTD
Occupational Therapy Program Director
VA Wilmington health care
Email: Colleen.Burton@va.gov
Stephanie Beaman MPT
Physical Therapy Program Director
VA Wilmington health care
Email: Stephanie.Beaman@va.gov
Joseph Chiarello AuD.
Audiology and Speech Pathology Training Program Director
VA Wilmington health care
Email: Joseph.Chiarello@va.gov
LaShaunda Isaac MBA
Administrative Officer
VA Wilmington health care
Email: LaShaunda.Isaac@va.gov
Colleen Burkhart-Smith PA-C
Physician Assistant Training Program Director, Internal Medicine
VA Wilmington health care
Amanda Webb-Davidson PA-C
Physician Assistant Training Program Director Emergency Department
VA Wilmington health care
Email: Amanda.Webb-Davidson@va.gov
Freddy Ortiz
Radiology Training Program Director
VA Wilmington health care
Email: Freddy.Ortiz2@va.gov
JoAnna Bakanas
Laboratory Training Program Director
VA Wilmington health care
Email: JoAnna.Bakanas2@va.gov
Jaclyn Tomasetti LCSW
Social Work Training Program Director
VA Wilmington health care
Email: Jaclyn.Tomasetti@va.gov