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Cómo solicitar beneficios mediante la Ley GI Bill y otros beneficios relacionados

Infórmese sobre cómo solicitar beneficios mediante la Ley GI Bill y otros beneficios educativos de VA como veterano, miembro del servicio o familiar calificado.

¿Cómo me preparo antes de iniciar mi solicitud?

¿Qué documentos e información necesito para tramitar la solicitud?

  • Número del Seguro Social
  • Información para depósito directo en cuenta bancaria
  • Educación e historial militar
  • Información básica sobre la institución educativa o centro de formación al que desea asistir o asiste actualmente

¿Cómo tramito la solicitud?

Puede tramitar la solicitud en línea en este mismo momento. Deberá responder algunas preguntas en inglés primero para encontrar el formulario de beneficios educativos correcto.

Nota: Nuestros formularios de beneficios educativos en línea están en inglés.

Nota: Para solicitar beneficios de Preparación y empleo de veteranos (capítulo 31) o asesoramiento educativo y profesional mediante el programa de Planificación y orientación profesional personalizada (capítulo 36), deberá usar una aplicación diferente.

Averigüe cómo solicitar Preparación y empleo de veteranos (capítulo 31) (en inglés)

Averigüe cómo solicitar asesoramiento educativo y profesional (capítulo 36) (en inglés)

También puede tramitar la solicitud:

Por correo postal

Para pedir que le enviemos una solicitud, llámenos al (TTY, por sus siglas en inglés: 711). Oprima 0 para conectarse con un agente del centro de llamadas. Dígale al agente que desea que un intérprete que hable español se una a la llamada. Atendemos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del este). Llene la solicitud y envíela por correo postal a la oficina regional de procesamiento de reclamaciones de VA que está en la misma localidad donde se encuentra su institución educativa.

Obtenga una lista de las oficinas regionales de procesamiento de reclamaciones  (en inglés)

En persona

Acuda a una oficina regional de VA y pídale ayuda a un empleado de VA.

Encuentre una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)

Colabore con el oficial de certificación. Esta persona suele trabajar en la oficina de Asistencia Financiera o en la Secretaría de la institución educativa.

Con la ayuda de un profesional capacitado

Puede trabajar con un profesional capacitado llamado representante acreditado para tramitar los beneficios educativos de VA.

Ayuda para tramitar su reclamación (en inglés)

¿Qué sucede después de presentar la solicitud?

Averigüe qué sucede una vez que presenta la solicitud

La solicitud no se puede modificar una vez enviada, pero si tiene preguntas sobre sus beneficios educativos de VA, llame al (TTY, por sus siglas en inglés: 711). Oprima 0 para conectarse con un agente del centro de llamadas. Dígale al agente que desea que un intérprete que hable español se una a la llamada. Estamos aquí 24 horas al día, 7 días a la semana. Atendemos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del este).

Si le solicitamos documentos de respaldo, puede cargarlos usando QuickSubmit.

Cargue documentos con QuickSubmit (en inglés)

¿Cuánto tarda VA en tomar una decisión?

30 días

Plazo promedio para tramitar una reclamación de educación

Otros beneficios de VA que le pueden interesar

  • Si tiene una discapacidad relacionada con el servicio que limita su capacidad para trabajar o le impide hacerlo, averigüe si puede recibir beneficios y servicios de Preparación y empleo de veteranos (VR&E), por ejemplo, ayuda para explorar opciones de empleo y obtener más formación o capacitación si es necesario.

  • Infórmese sobre si puede recibir asesoramiento educativo y profesional gratuito si va a dejar de prestar servicio activo pronto, si ha sido dado de baja en el último año o si usted es un veterano o dependiente elegible para recibir beneficios educativos de VA.

  • Si tiene o quiere crear su propia empresa, podemos ayudarle. Regístrese para hacer negocios con VA y obtener apoyo para su pequeña empresa propiedad de veteranos.

  • Infórmese sobre cómo el Centro de empleo para veteranos puede ayudar a que los cónyuges y otros familiares accedan a valiosos recursos profesionales.

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