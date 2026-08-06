Cómo solicitar beneficios mediante la Ley GI Bill y otros beneficios relacionados
Infórmese sobre cómo solicitar beneficios mediante la Ley GI Bill y otros beneficios educativos de VA como veterano, miembro del servicio o familiar calificado.
¿Cómo me preparo antes de iniciar mi solicitud?
- Averigüe si es elegible para recibir beneficios educativos de VA (en inglés)
- Reúna los documentos y la información que figuran en esta página y que necesitará para solicitar los beneficios educativos
- Infórmese sobre los beneficios que recibirá en la institución educativa en la que se inscriba
Utilice la herramienta de comparación de la Ley GI Bill (en inglés)
¿Qué documentos e información necesito para tramitar la solicitud?
- Número del Seguro Social
- Información para depósito directo en cuenta bancaria
- Educación e historial militar
- Información básica sobre la institución educativa o centro de formación al que desea asistir o asiste actualmente
¿Cómo tramito la solicitud?
Puede tramitar la solicitud en línea en este mismo momento. Deberá responder algunas preguntas en inglés primero para encontrar el formulario de beneficios educativos correcto.
Nota: Nuestros formularios de beneficios educativos en línea están en inglés.
Nota: Para solicitar beneficios de Preparación y empleo de veteranos (capítulo 31) o asesoramiento educativo y profesional mediante el programa de Planificación y orientación profesional personalizada (capítulo 36), deberá usar una aplicación diferente.
Averigüe cómo solicitar Preparación y empleo de veteranos (capítulo 31) (en inglés)
Averigüe cómo solicitar asesoramiento educativo y profesional (capítulo 36) (en inglés)
También puede tramitar la solicitud:
Por correo postal
Para pedir que le enviemos una solicitud, llámenos al
Obtenga una lista de las oficinas regionales de procesamiento de reclamaciones (en inglés)
En persona
Acuda a una oficina regional de VA y pídale ayuda a un empleado de VA.
Encuentre una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)
Colabore con el oficial de certificación. Esta persona suele trabajar en la oficina de Asistencia Financiera o en la Secretaría de la institución educativa.
Con la ayuda de un profesional capacitado
Puede trabajar con un profesional capacitado llamado representante acreditado para tramitar los beneficios educativos de VA.
¿Qué sucede después de presentar la solicitud?
Averigüe qué sucede una vez que presenta la solicitud
La solicitud no se puede modificar una vez enviada, pero si tiene preguntas sobre sus beneficios educativos de VA, llame al
Si le solicitamos documentos de respaldo, puede cargarlos usando QuickSubmit.
¿Cuánto tarda VA en tomar una decisión?
Plazo promedio para tramitar una reclamación de educación
Otros beneficios de VA que le pueden interesar
Si tiene una discapacidad relacionada con el servicio que limita su capacidad para trabajar o le impide hacerlo, averigüe si puede recibir beneficios y servicios de Preparación y empleo de veteranos (VR&E), por ejemplo, ayuda para explorar opciones de empleo y obtener más formación o capacitación si es necesario.
Infórmese sobre si puede recibir asesoramiento educativo y profesional gratuito si va a dejar de prestar servicio activo pronto, si ha sido dado de baja en el último año o si usted es un veterano o dependiente elegible para recibir beneficios educativos de VA.
Si tiene o quiere crear su propia empresa, podemos ayudarle. Regístrese para hacer negocios con VA y obtener apoyo para su pequeña empresa propiedad de veteranos.
Infórmese sobre cómo el Centro de empleo para veteranos puede ayudar a que los cónyuges y otros familiares accedan a valiosos recursos profesionales.