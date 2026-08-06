Cómo solicitar beneficios mediante la Ley GI Bill y otros beneficios relacionados

¿Cómo tramito la solicitud?

Puede tramitar la solicitud en línea en este mismo momento. Deberá responder algunas preguntas en inglés primero para encontrar el formulario de beneficios educativos correcto.

Nota: Nuestros formularios de beneficios educativos en línea están en inglés.

Nota: Para solicitar beneficios de Preparación y empleo de veteranos (capítulo 31) o asesoramiento educativo y profesional mediante el programa de Planificación y orientación profesional personalizada (capítulo 36), deberá usar una aplicación diferente.

Averigüe cómo solicitar Preparación y empleo de veteranos (capítulo 31) (en inglés)

Averigüe cómo solicitar asesoramiento educativo y profesional (capítulo 36) (en inglés)

También puede tramitar la solicitud:

Por correo postal

Para pedir que le enviemos una solicitud, llámenos al (TTY, por sus siglas en inglés: 711). Oprima 0 para conectarse con un agente del centro de llamadas. Dígale al agente que desea que un intérprete que hable español se una a la llamada. Atendemos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (hora del este). Llene la solicitud y envíela por correo postal a la oficina regional de procesamiento de reclamaciones de VA que está en la misma localidad donde se encuentra su institución educativa.

Obtenga una lista de las oficinas regionales de procesamiento de reclamaciones (en inglés)

En persona

Acuda a una oficina regional de VA y pídale ayuda a un empleado de VA.

Encuentre una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)

Colabore con el oficial de certificación. Esta persona suele trabajar en la oficina de Asistencia Financiera o en la Secretaría de la institución educativa.

Con la ayuda de un profesional capacitado

Puede trabajar con un profesional capacitado llamado representante acreditado para tramitar los beneficios educativos de VA.

Ayuda para tramitar su reclamación (en inglés)