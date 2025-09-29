Cuidado dental de VA
Si reúne los requisitos para recibir beneficios de cuidado dental de VA, es posible que pueda recibir cuidado dental parcial o total a través de VA. Averigüe cómo obtener cuidado dental de VA o cómo comprar un seguro dental si no reúne los requisitos.
¿Puedo recibir beneficios de cuidado dental parcial o total de VA?
Depende de varios factores, como su historial de servicio militar, y sus condiciones actuales de vida y salud. Según estos factores, VA lo ubica en una clase de beneficios y usted obtiene los beneficios específicos asignados a esa clase. Consulte la sección siguiente para obtener más información.
¿Para qué beneficios de cuidado dental de VA reúno requisitos?
Seleccione la afirmación a continuación que lo describa de mejor forma para informarse de su clase de beneficios y los beneficios dentales para los que puede reunir los requisitos:
Tengo una discapacidad o afección dental relacionada con el servicio militar por la cual recibo compensación (pagos mensuales).
Pertenece a: Clase I
Puede reunir los requisitos para: Cualquier cuidado dental necesario
Soy un exprisionero de guerra.
Pertenece a: Clase IIC
Puede reunir los requisitos para: Cualquier cuidado dental necesario
Tengo una o más discapacidades relacionadas con el servicio militar calificadas como incapacitante al 100 %.
Pertenece a: Clase IV
Puede reunir los requisitos para: Cualquier cuidado dental necesario*
*Nota: Si le pagan una tarifa de incapacidad del 100% con base en una calificación temporal (por un motivo como una estadía prolongada en el hospital o por cuidado de rehabilitación), eso no le permite reunir los requisitos para este beneficio.
Estoy incapacitado para trabajar (no puedo trabajar) y recibo una compensación por discapacidad al 100 % debido a afecciones relacionadas con el servicio militar.
Pertenece a: Clase IV
Puede reunir los requisitos para: Cualquier cuidado dental necesario*
*Nota: Si le pagan una tarifa de incapacidad del 100% con base en una calificación temporal (por un motivo como una estadía prolongada en el hospital o por cuidado de rehabilitación), eso no le permite reunir los requisitos para este beneficio.
Estuve en servicio militar activo durante 90 días o más durante la época de la guerra del Golfo Pérsico.
Pertenece a: Clase II
Puede reunir los requisitos para: Cuidado dental una sola vez si cumple con todos los requisitos enumerados a continuación
Todas las afirmaciones a continuación deben ser verdaderas con respecto a usted:
- No le dieron una baja deshonrosa, y
- Solicita cuidado dental dentro de los 180 días posteriores a su fecha de baja o finalización del servicio militar, y
- Su certificado de baja DD214 no indica que haya recibido un examen dental completo ni todo el tratamiento dental necesario antes de ser dado de baja*
*Nota: Si recibió una carta de decisión de cuidado dental de la Administración de Beneficios para Veteranos (VBA, por sus siglas en inglés) fechada antes de 1955 en la que se indica que sus afecciones dentales no son compensables, entonces ya no es elegible para el tratamiento dental ambulatorio de Clase II. Esto se debe a la Ley pública 83, que fue promulgada el 16 de junio de 1955 y que modificó la elegibilidad de los veteranos para servicios dentales ambulatorios.
Sufro de una afección dental no compensable relacionada con el servicio militar (una afección dental por la que no se reciben pagos por discapacidad) o una discapacidad como resultado de heridas de combate o traumatismos que sufrí durante el servicio.
Pertenece a: Clase IIA
Puede reunir los requisitos para: Cualquier cuidado dental necesario para garantizar que usted tenga y pueda mantener una dentadura funcional (un conjunto de dientes que funcione)
Debe saber: Una calificación de trauma dental (formulario VA 10-564-D) o una carta de decisión de calificación de la oficina regional de VA (formulario VA 10-7131) le indicarán cuál diente o dientes, o afección o afecciones se califican como trauma.
Un proveedor de cuidado dental de VA concluyó que mi afección dental está vinculada con un problema de salud relacionado con el servicio militar y está empeorando esa afección.
Pertenece a: Clase III
Puede reunir los requisitos para: Cuidado dental para tratar las afecciones bucales que un proveedor de cuidado dental de VA considere que están empeorando directamente su problema de salud relacionado con el servicio militar
Me desempeño de manera activa en un programa de Preparación y Empleo de Veteranos según el capítulo 31 del título 38 del Código de los EE. UU.
Pertenece a: Clase V
Puede reunir los requisitos para: Cuidado dental que un proveedor de cuidado dental de VA considere necesario para lograr al menos uno de los objetivos enumerados a continuación
El cuidado dental debe ser necesario para:
- Hacer posible que usted esté en el programa de empleo, o
- Hacer posible que alcance los objetivos de su programa de Preparación y Empleo de Veteranos, o
- Evitar que tenga que suspender su programa de empleo, o
- Ayudarle a regresar más rápidamente a su programa de empleo si tuvo que dejarlo (y se encuentra en estado de “interrupción” o “licencia”), o
- Ayudarle a regresar más rápidamente a su programa de empleo si tuvo que dejarlo (y está en estado “descontinuado”) debido a una enfermedad, lesión o afección dental, o
- Hacer posible que usted obtenga y se adapte a un trabajo durante el período de asistencia para empleo, o
- Hacer posible que sea totalmente independiente en su vida diaria
Recibo cuidado de la salud de VA o tengo programado recibir cuidado de la salud hospitalario por un problema de salud y necesito cuidado dental por un problema dental que hace que mi problema de salud sea más difícil de tratar.
Pertenece a: Clase VI
Puede reunir los requisitos para: Cuidado dental para tratar la afección dental que un proveedor de cuidado dental de VA considera que hace que la condición de salud por la que está siendo tratado sea más difícil de tratar
Estoy inscrito para recibir cuidado dental a través del Programa Dental para Veteranos Sin Hogar (Directiva 2007-039 de la VHA).
Pertenece a: Clase IIB
Puede reunir los requisitos para: Un solo tratamiento de cuidado dental que un proveedor de cuidado dental de VA considere necesario para lograr al menos uno de los objetivos que se enumeran a continuación.
El cuidado dental debe ser necesario para:
- Aliviar el dolor, o
- Ayudarle a conseguir un trabajo, o
- Tratar las afecciones gingivales y periodontales moderadas, graves, o complicadas y graves (infecciones de las encías que pueden provocar dolor, hinchazón y pérdida de huesos y dientes si no se tratan)
Actualmente recibo cuidado de la salud hospitalario en un hospital, residencia de ancianos u otro entorno de cuidado supervisado similar a un hogar (llamado “cuidado domiciliario”).
Pertenece a: Situación de cuidado hospitalario
Puede reunir los requisitos para: Servicios dentales que un proveedor de cuidado dental de VA, en colaboración con su proveedor de cuidado de la salud primario, concluye que usted necesita para controlar una afección de salud por la que un médico lo trata actualmente
¿Cómo solicito los beneficios de cuidado dental de VA?
Puede presentar su solicitud en línea llenando el formulario de cuidado de la salud 10-10EZ.
¿A dónde voy para recibir cuidado dental de VA?
Ofrecemos cuidado dental a los veteranos que reúnen los requisitos en más de 200 clínicas dentales en todo el país, incluso en Alaska y Puerto Rico.
Busque una clínica dental de VA cerca de usted (en inglés)
Si no puedo recibir beneficios de cuidado dental de VA, ¿puedo obtener ayuda para comprar un seguro dental?
Es posible que pueda comprar un seguro dental a un costo reducido a través del Programa de Seguro Dental de VA (VADIP, por sus siglas en inglés) si cumple con al menos uno de los requisitos que se enumeran a continuación.
Al menos una de las siguientes afirmaciones debe ser verdadera. Usted:
- Está inscrito en el cuidado de la salud de VA
Solicite ahora, o
- Está inscrito en nuestro Programa Médico y de Salud Civil (también llamado CHAMPVA, un programa de seguro médico para dependientes de veteranos)
Averigüe si puede inscribirse en CHAMPVA (en inglés)