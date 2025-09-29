Cuidado dental de VA

Pertenece a: Clase II

Puede reunir los requisitos para: Cuidado dental una sola vez si cumple con todos los requisitos enumerados a continuación

Todas las afirmaciones a continuación deben ser verdaderas con respecto a usted:

No le dieron una baja deshonrosa, y

Solicita cuidado dental dentro de los 180 días posteriores a su fecha de baja o finalización del servicio militar, y

Su certificado de baja DD214 no indica que haya recibido un examen dental completo ni todo el tratamiento dental necesario antes de ser dado de baja*

*Nota: Si recibió una carta de decisión de cuidado dental de la Administración de Beneficios para Veteranos (VBA, por sus siglas en inglés) fechada antes de 1955 en la que se indica que sus afecciones dentales no son compensables, entonces ya no es elegible para el tratamiento dental ambulatorio de Clase II. Esto se debe a la Ley pública 83, que fue promulgada el 16 de junio de 1955 y que modificó la elegibilidad de los veteranos para servicios dentales ambulatorios.