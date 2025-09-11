Después de solicitar beneficios de cuidado de la salud

Podemos ayudarle si desea saber más sobre sus beneficios de cuidado de la salud de VA, su equipo de cuidado de la salud y a dónde acudirá para recibir cuidado.

Infórmese sobre la cobertura de cuidado de la salud de VA (en inglés)

Si está inscrito en el cuidado de la salud de VA, puede gestionar su salud y beneficios de VA en línea a través de VA.gov:

Volver a surtir recetas médicas (en inglés)

Envíe un mensaje seguro a su equipo de cuidado de la salud (en inglés)

Verifique el estado de una reclamación por discapacidad o pensión (en inglés)

Si necesita ayuda para acceder a sus servicios, llame a la línea gratuita al (TTY: 711), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este).

Nota: Si necesita un intérprete, llame al y seleccione 0. Lo pondremos en contacto con un agente del centro de llamadas de VA. Indique al agente que necesita a un intérprete en la llamada.