Después de solicitar beneficios de cuidado de la salud
Una vez que haya solicitado para recibir cuidado de la salud de VA, le enviaremos una carta por correo para comunicarle si se aprobó su solicitud. Averigüe cuándo puede esperar que llegue su carta y qué hacer a continuación.
¿Cuándo se pondrán en contacto conmigo acerca de mi solicitud?
Si transcurrió más de una semana desde que nos entregó su solicitud y no nos hemos puesto en contacto con usted, no vuelva a presentar una solicitud. Llame a la línea gratuita al 877-222-8387 (TTY: 711).
Nota: Si necesita un intérprete, llame al 800-698-2411 y seleccione 0. Lo pondremos en contacto con un agente del centro de llamadas de VA. Indique al agente que necesita a un intérprete en la llamada.
Si se aprueba mi solicitud, ¿qué hago a continuación?
Espere una llamada de bienvenida de VA. Le llamaremos para darle la bienvenida al programa de cuidado de la salud de VA, ayudarle a programar su primera cita con el médico y responder a cualquier pregunta que pueda tener sobre sus beneficios de cuidado de la salud.
Lea el Manual de Beneficios de Salud para Veteranos. Se lo enviaremos por correo. En el manual se explican sus beneficios específicos de cuidado de la salud (en función del grupo de prioridad que le hayamos asignado), cuánto pagará en copagos y otra información útil.
Obtenga su Tarjeta de Identificación de Salud de Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés). Esta es la tarjeta de identificación que utilizará para registrarse en sus citas de cuidado de la salud de VA. Puede solicitar su tarjeta en línea o en persona en el centro médico de VA más cercano.
Acuda a su primera cita con el médico de VA. Es posible que haya solicitado una cita con el médico cuando presentó su solicitud (en persona o en su solicitud). Si lo hizo, le concertaremos una cita con un médico o proveedor de VA y le enviaremos un aviso con la hora de su cita por correo. Si no pidió una cita con el médico cuando presentó su solicitud, le ayudaremos a concertarla durante la llamada de bienvenida.
Otras preguntas que puede tener
¿Qué pasa si necesito ver a un médico antes de mi cita programada?
Póngase en contacto con su centro médico o clínica local de VA y pida que le transfieran a alguna de las siguientes opciones:
- Con el coordinador de inscripciones, o
- Con la clínica de atención médica urgente, o
- Con la sala de emergencias.
Busque una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)
¿Cómo puedo obtener más información sobre mis beneficios y acceso a los servicios?
Podemos ayudarle si desea saber más sobre sus beneficios de cuidado de la salud de VA, su equipo de cuidado de la salud y a dónde acudirá para recibir cuidado.
Infórmese sobre la cobertura de cuidado de la salud de VA (en inglés)
Si está inscrito en el cuidado de la salud de VA, puede gestionar su salud y beneficios de VA en línea a través de VA.gov:
Volver a surtir recetas médicas (en inglés)
Envíe un mensaje seguro a su equipo de cuidado de la salud (en inglés)
Verifique el estado de una reclamación por discapacidad o pensión (en inglés)
¿Cómo puedo actualizar mi información?
Para actualizar su información personal, como ingresos, dirección y seguro médico, complete el Formulario de Actualización de Beneficios de Salud (Formulario de VA 10-10EZR).
Descargue el Formulario VA 10-10EZR (en inglés)
Envíe por correo este formulario y cualquier material de apoyo a:
Health Eligibility Center
2957 Clairmont Road, Suite 200
Atlanta, GA 30329
También puede obtener ayuda para actualizar su información personal si va al centro local de VA.
¿Qué ocurre si no se aprueba mi solicitud y no estoy de acuerdo con la decisión?
Si no está de acuerdo con la decisión, puede solicitar una revisión de esta. Le enviaremos una carta con la razón por la que no aprobamos su solicitud. Esta carta incluirá instrucciones sobre cómo solicitar una revisión de la decisión.
Solicitar una revisión de la decisión o apelación (en inglés)
Si ya ha solicitado una revisión de la decisión o una apelación, puede verificar el estado de esta.
¿Qué debo hacer si ya estoy inscrito en el cuidado de la salud de VA, pero acabo de recibir una carta que dice que VA ha determinado que no cumplo los requisitos y que se cancelará mi inscripción?
En primer lugar, deberá reunir todas las pruebas que respalden su elegibilidad para seguir inscrito en el cuidado de la salud de VA y enviárnoslas. Las pruebas pueden incluir documentos como informes médicos, pruebas médicas o historiales del servicio militar. Tendrá 60 días a partir de la fecha en que recibió su carta para enviarnos estas pruebas antes de que tomemos nuestra decisión final.
Durante estos 60 días, conservará y podrá seguir utilizando sus beneficios de cuidado de la salud de VA.
Si decidimos que no siga inscrito en el cuidado de la salud de VA después de este plazo, tiene derecho a solicitar una revisión de la decisión.
Solicitar una revisión de la decisión o apelación (en inglés)
Si ya ha solicitado una revisión de la decisión o una apelación, puede verificar el estado de esta.
¿Cómo cancelo mi inscripción al cuidado de la salud de VA si ya no lo quiero o no lo necesito?
Puede cancelar, o rechazar, la inscripción en cualquier momento. Sólo tiene que presentar un documento firmado y fechado (como una carta) comunicándonos que desea cancelar su cobertura. Puede llevar el documento a un centro médico de VA o enviarlo por correo a esta dirección:
VA Health Eligibility Center (HEC)
2957 Clairmont Road
Atlanta, GA 30329
Nota: Si cancela su inscripción en el cuidado de la salud de VA puede afectar sus requisitos de cobertura bajo la Ley de Cuidado de la salud a Bajo Precio si no tiene otra cobertura.
Puede volver a solicitar la inscripción en cualquier momento. Pero tenga en cuenta que le consideraremos como nuevo solicitante cuando vuelva a enviar la solicitud. Basaremos su elegibilidad en los requisitos vigentes en ese momento.