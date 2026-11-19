Cómo solicitar cuidado de la salud de VA
Averigüe cómo solicitar beneficios de cuidado de la salud de VA como veterano o miembro del servicio.
¿Cómo me preparo antes de iniciar mi solicitud?
- Averigüe si tiene derecho a recibir beneficios de cuidado de la salud de VA
- Reúna la información indicada a continuación que necesitará para completar la solicitud de beneficios de salud (Formulario VA 10-10EZ)
Necesitará esta información:
- Números de seguro social suyos, de su cónyuge y de sus dependientes calificados.
- Sus papeles de alta militar (DD214 u otros documentos de separación).
- Información de la tarjeta de seguro médico de todas las compañías de seguros que le cubren, incluso cualquier cobertura proporcionada a través de un cónyuge o pareja. Esto incluye Medicare, seguro privado o seguro de su empleador.
- Ingresos brutos del hogar del año natural anterior suyos, de su cónyuge y de sus dependientes. Esto incluye los ingresos procedentes de un empleo y de cualquier otra fuente. Los ingresos brutos del hogar son sus ingresos antes de impuestos y cualquier otra deducción.
- Sus gastos deducibles del año anterior. Entre ellos se incluyen determinados gastos de cuidado de la salud y de educación.
Nota: No es necesario que nos informe sobre sus ingresos y gastos cuando presente la solicitud. Pero si no es elegible en base a otros factores, necesitaremos esta información para decidir sobre su solicitud.
¿Cómo presento una solicitud?
Puede presentar una solicitud en línea ahora mismo.
También puede presentar una solicitud de cualquiera de estas 4 maneras:
Opción 1: Haga la solicitud por teléfono
Llame a la línea gratuita al
Opción 2: Haga la solicitud por correo
Complete una solicitud para beneficios de salud (Formulario de VA 10-10EZ).
Descargue el formulario VA 10-10EZ
Usted o alguien que actúe como su apoderado debe firmar y fechar el formulario. Y:
- Si utiliza un poder notarial, deberá presentar una copia del formulario de poder notarial junto con su solicitud.
- Si firma con una “X,” dos personas conocidas deberán ser testigos de su firma. También tendrán que firmar y escribir sus nombres en el formulario.
Envíe su solicitud completa aquí:
Health Eligibility Center
PO Box 5207
Janesville, WI 53547-5207
Opción 3: Haga la solicitud en persona
Complete una solicitud para beneficios de salud (Formulario de VA 10-10EZ).
Descargue el formulario VA 10-10EZ
Usted o alguien que actúe como su apoderado debe firmar y fechar el formulario. Y:
- Si utiliza un poder notarial, deberá presentar una copia del formulario de poder notarial junto con su solicitud.
- Si firma con una “X,” dos personas conocidas deberán ser testigos de su firma. También tendrán que firmar y escribir sus nombres en el formulario.
Vaya al centro médico o a la clínica de VA más cercana. Traiga consigo la solicitud completa para beneficios de salud (Formulario de VA 10-10EZ).
Busque un centro médico o clínica cercano a usted (en inglés)
U obtenga ayuda del Departamento de Asuntos de los Veteranos de su estado.
Busque el Departamento de Asuntos de Veteranos de su estado (en inglés)
Opción 4: Haga la solicitud con la ayuda de un profesional capacitado
Puede consultar con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de una Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para que le ayude a presentar una solicitud de beneficios de cuidado de la salud.
¿Qué pasa después de presentar la solicitud?
Averigüe qué sucede una vez que presenta la solicitud
Si también ha solicitado una pensión de VA o beneficios por discapacidad, puede verificar el estado de esas reclamaciones en línea.
¿Cuánto tarda VA en tomar una decisión?
Si transcurrió más de una semana desde que nos entregó su solicitud y no ha recibido respuesta, no vuelva a presentar una solicitud. Llame a la línea gratuita al 877-222-8387 (TTY: 711), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este).
Nota: Si necesita un intérprete, llame al 800-698-2411 y seleccione 0. Lo pondremos en contacto con un agente del centro de llamadas de VA. Indique al agente que necesita a un intérprete en la llamada.
Más información acerca de presentar una solicitud
Para actualizar su información personal, de seguro médico o financiera de una solicitud anterior, complete el Formulario de actualización de beneficios de salud (Formulario de VA 10-10EZR).
Es posible que califique para cuidado de la salud de VA y otros beneficios. Vea la Solicitud para el Programa de Asistencia Integral para Cuidadores de Familiares (Formulario de VA 10-10CG).
Si necesita cuidados en una residencia para personas mayores de la comunidad, cuidados domiciliarios, cuidados de salud diurnos para adultos, evaluación geriátrica o cuidados de temporales, es posible que tenga que completar una Solicitud de Servicios de Cuidados Prolongados (Formulario de VA 10-10EC).