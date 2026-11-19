Puede presentar una solicitud en línea ahora mismo.

También puede presentar una solicitud de cualquiera de estas 4 maneras:

Opción 1: Haga la solicitud por teléfono

Llame a la línea gratuita al (TTY: 711) de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este) para obtener ayuda con su solicitud.

Opción 2: Haga la solicitud por correo

Complete una solicitud para beneficios de salud (Formulario de VA 10-10EZ).

Descargue el formulario VA 10-10EZ

Usted o alguien que actúe como su apoderado debe firmar y fechar el formulario. Y:

Si utiliza un poder notarial , deberá presentar una copia del formulario de poder notarial junto con su solicitud.

, deberá presentar una copia del formulario de poder notarial junto con su solicitud. Si firma con una “X,” dos personas conocidas deberán ser testigos de su firma. También tendrán que firmar y escribir sus nombres en el formulario.

Envíe su solicitud completa aquí:

Health Eligibility Center

PO Box 5207

Janesville, WI 53547-5207

Opción 3: Haga la solicitud en persona

Complete una solicitud para beneficios de salud (Formulario de VA 10-10EZ).

Descargue el formulario VA 10-10EZ

Usted o alguien que actúe como su apoderado debe firmar y fechar el formulario. Y:

Si utiliza un poder notarial , deberá presentar una copia del formulario de poder notarial junto con su solicitud.

, deberá presentar una copia del formulario de poder notarial junto con su solicitud. Si firma con una “X,” dos personas conocidas deberán ser testigos de su firma. También tendrán que firmar y escribir sus nombres en el formulario.

Vaya al centro médico o a la clínica de VA más cercana. Traiga consigo la solicitud completa para beneficios de salud (Formulario de VA 10-10EZ).

Busque un centro médico o clínica cercano a usted (en inglés)

U obtenga ayuda del Departamento de Asuntos de los Veteranos de su estado.

Busque el Departamento de Asuntos de Veteranos de su estado (en inglés)

Opción 4: Haga la solicitud con la ayuda de un profesional capacitado

Puede consultar con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de una Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para que le ayude a presentar una solicitud de beneficios de cuidado de la salud.

Obtenga ayuda para presentar su solicitud (en inglés)