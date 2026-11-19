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Operating status
Facility operating statuses
Facility notice
Services for ACTIVE DUTY ONLY at this location.
Facility notice
Services for ACTIVE DUTY ONLY at this location.
Facility notice
Services for RECRUITS ONLY at this location.
Facility notice
Services for ACTIVE DUTY ONLY at this location.
Facility notice
Services for ACTIVE DUTY ONLY at this location.
Emergency information
Patient resources
Emergency: 911
Crisis Line 24/7: Dial 988 then press 1 or text 838255 or chat online
Nurse Advice Line: 800-874-2273, ext. 1
Change Your Appointment: 800-935-8387
Patient Locator: 800-935-8387
Pharmacy Refill: 847-393-9256
Staff Locator: 800-935-8387
Telephone Care: 800-935-8387