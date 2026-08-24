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You are viewing this page as a VA beneficiary.

Returning service member care

Lovell Federal health care provides health care and other benefits to the newest Veterans returning from service, even if you are still on active duty or an activated member of the National Guard or Reserve. Talk to a care coordinator about making use of your health care benefits.

Connect with a case manager

Kristy Borges LCSW

Program manager

Lovell Federal health care

Phone:

Email: kristy.borges@va.gov

Emily Squier MA, LCSW

Senior social worker, case manager

Lovell Federal health care

Phone:

Email: emily.squier@va.gov

Jennifer Trempala LCSW

Social worker, case manager

Lovell Federal health care

Phone:

Email: jennifer.trempala@va.gov

Kya Hays LCSW

Social worker, case manager

Lovell Federal health care

Phone:

Email: kya.hays@va.gov

Care we provide at Lovell Federal health care

We can help you access service and benefit programs tailored to the needs of returning service members, including:

  • Polytrauma care
  • Rehabilitation
  • Mental health care
  • Counseling
  • Family benefits counseling
  • Referral assistance

Vet Centers

Vet Centers are counseling centers that help Veterans readjust after deployment. The Evanston Vet Center provides counseling for individuals, groups, married couples, and families. They also provide guidance and referrals for other VA and community resources.

Learn more about Vet Centers

Other resources

  • When to contact a patient advocate at Lovell Federal health care and how they can help.

  • Post-9/11 Transition and Case Management (TCM) ensures that transitioning service members and Veterans receive the care and support they need as they transition from military to civilian life.

  • If you're on active duty in the United States uniformed services, including active National Guard and Reserve, you may be eligible for benefits both during service and after separation or retirement. Find out which benefits you qualify for and when to apply.

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