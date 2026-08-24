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Returning service member care
Lovell Federal health care provides health care and other benefits to the newest Veterans returning from service, even if you are still on active duty or an activated member of the National Guard or Reserve. Talk to a care coordinator about making use of your health care benefits.
Connect with a case manager
Kristy Borges LCSW
Program manager
Lovell Federal health care
Phone:
Email: kristy.borges@va.gov
Emily Squier MA, LCSW
Senior social worker, case manager
Lovell Federal health care
Phone:
Email: emily.squier@va.gov
Jennifer Trempala LCSW
Social worker, case manager
Lovell Federal health care
Phone:
Email: jennifer.trempala@va.gov
Kya Hays LCSW
Social worker, case manager
Lovell Federal health care
Phone:
Email: kya.hays@va.gov
Care we provide at Lovell Federal health care
We can help you access service and benefit programs tailored to the needs of returning service members, including:
- Polytrauma care
- Rehabilitation
- Mental health care
- Counseling
- Family benefits counseling
- Referral assistance
Vet Centers
Vet Centers are counseling centers that help Veterans readjust after deployment. The Evanston Vet Center provides counseling for individuals, groups, married couples, and families. They also provide guidance and referrals for other VA and community resources.