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Operating status
Lovell Federal health care - VA facility operating statuses and emergency information.
Facility operating statuses
Emergency information
Patient resources
Emergency: 911
Veterans Crisis Line: 800-273-8255 (Press 1)
24 hour Nurse: 800-935-8387
Change Your Appointment: 800-935-8387
National Veterans Helpline: 800-507-4571
Patient Locator: 800-935-8387
Pharmacy Refill: 800-935-8387
Staff Locator: 800-935-8387
Telephone Care: 800-935-8387