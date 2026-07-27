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Operating status

Lovell Federal health care - VA facility operating statuses and emergency information.

Facility operating statuses

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

  • Normal services and hours

Emergency information

Patient resources

Emergency: 911

Veterans Crisis Line: 800-273-8255 (Press 1)

24 hour Nurse: 800-935-8387

Change Your Appointment: 800-935-8387

National Veterans Helpline: 800-507-4571

Patient Locator: 800-935-8387

Pharmacy Refill: 800-935-8387

Staff Locator: 800-935-8387

Telephone Care: 800-935-8387