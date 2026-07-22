Leadership
Find contact information for members of VA New Jersey Healthcare System's leadership team.
Executive Medical Center Director
VA New Jersey health care
Associate Medical Center Director - East Orange
VA New Jersey health care
Phone:
Associate Medical Center Director - Lyons
VA New Jersey health care
Chief of Staff
VA New Jersey health care
Interim Deputy Chief of Staff
VA New Jersey health care
Associate Director Patient Care Services
VA New Jersey health care
Phone:
Chief of Quality and Patient Safety
VA New Jersey health care