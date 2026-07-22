Skip to Content

Leadership

Find contact information for members of VA New Jersey Healthcare System's leadership team.

Executive Medical Center Director

Executive Medical Center Director

VA New Jersey health care

JRW 2025_Juliza Ramirez-wylie

Associate Medical Center Director - East Orange

VA New Jersey health care

Phone:

Eletab

Associate Medical Center Director - Lyons

VA New Jersey health care

Blonde woman in a black blazer and white shirt, smiling in front of an American flag.

Chief of Staff

VA New Jersey health care

Man in gray jacket, green tie, and glasses smiling in front of American flags.
John Lee Spitzer MD, PhD

Interim Deputy Chief of Staff

VA New Jersey health care

Woman smiling next to American flag

Associate Director Patient Care Services

VA New Jersey health care

Phone:

Dr. Hilton

Chief of Quality and Patient Safety

VA New Jersey health care