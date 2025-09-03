Reclamaciones Complementarias

¿Cómo me preparo antes de iniciar mi solicitud?

Si tiene pruebas nuevas y pertinentes

Recabe todo documento probatorio que, en su opinión, podría modificar nuestra decisión anterior.

También podemos ayudarlo a obtener documentos de un centro médico de VA, otro establecimiento federal o su prestador de servicios médicos del sector privado. Deberá suministrar el nombre del establecimiento en el que recibió tratamiento y las fechas del tratamiento.

A continuación se citan 2 ejemplos de documentos que usted podría incluir al momento de tramitar su reclamación:

Un informe médico nuevo: Anteriormente denegamos su reclamación por una afección de salud mental. Usted tiene ahora un informe médico en el que se indica que su lesión vinculada con el servicio provocó su afección de salud mental. Puede presentar ese informe como prueba nueva y pertinente.

Anteriormente denegamos su reclamación por una afección de salud mental. Usted tiene ahora un informe médico en el que se indica que su lesión vinculada con el servicio provocó su afección de salud mental. Puede presentar ese informe como prueba nueva y pertinente. La declaración de un colega (llamada también declaración en apoyo de la reclamación): Anteriormente denegamos su reclamación por dolor de espalda. Un miembro del servicio colega suyo presenció el incidente que ocasionó su afección. Este colega escribe una carta en la que describe lo que ocurrió y el efecto de la afección en usted. Puede presentar esta declaración como prueba nueva y pertinente.

Si usted tiene una afección presunta ahora cubierta a raíz de un cambio en la ley

Para las reclamaciones de compensación por discapacidad, deberá presentar o identificar la documentación médica que justifique el diagnóstico y la gravedad de su afección que reclama.

Si usted ha prestado servicio militar que califica, asumimos (o “suponemos”) automáticamente que el servicio militar causó dicha afección. Si tiene una afección presunta, no tiene que demostrar que el servicio que prestó la causó. Solo tiene que cumplir los requisitos de servicio para la presunción.

Afecciones presuntas en el marco de la Ley PACT

La Ley PACT agrega más de 20 afecciones presuntas en relación con fosas para la quema de residuos a cielo abierto, el agente naranja y otras exposiciones tóxicas. La ley también incorpora nuevos lugares presuntos para exposición al agente naranja y radiación.

¿No está seguro si consideramos presunta su afección?

Infórmese sobre las afecciones que son presuntas conforme a la Ley PACT

