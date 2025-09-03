Reclamaciones Complementarias
Si tiene pruebas nuevas y pertinentes para presentar o quiere solicitar una revisión de su reclamación basada en un cambio en la ley, una Reclamación Complementaria podría ser una opción para usted. Infórmese sobre cuándo y cómo presentar una Reclamación Complementaria y cuáles son las expectativas después de su presentación.
¿Es una Reclamación Complementaria una opción para mí?
Una Reclamación Complementaria podría ser la opción adecuada si usted satisface los requisitos enumerados aquí.
Debe satisfacer ambos requisitos:
- Decidimos su reclamación en el pasado, y
- Su reclamación no es una reclamación impugnada
Y usted debe satisfacer al menos uno de estos requisitos:
- Usted tiene pruebas nuevas y pertinentes para presentar (podemos ayudarle a reunir cualquier prueba nueva que identifique), o
- Usted está solicitando la reconsideración de su reclamación debido a un cambio en la ley (como la Ley PACT, por sus siglas en inglés)
Otras opciones de reconsideración de la decisión
Asegúrese de elegir la opción de reconsideración de la decisión más adecuada para usted. Es posible que pueda solicitar una Revisión de Mayor Nivel o una Apelación ante la Junta.
¿Qué son pruebas “nuevas y pertinentes”?
Esto es lo que queremos decir con pruebas “nuevas y pertinentes”:
- Las pruebas nuevas son información que no habíamos considerado antes
- Las pruebas pertinentes son información que comprueba o refuta algo en su reclamación
A menos que su Reclamación Complementaria se base en un cambio en la ley, deberá presentar pruebas justificativas nuevas y pertinentes para que su solicitud esté completa. También puede identificar las pruebas que desearía que reuniéramos para usted.
¿Debo presentar una Reclamación Complementaria de compensación por discapacidad si mi afección empeoró?
No. Si usted tiene una calificación de discapacidad por una afección que empeoró, deberá presentar una reclamación para que se incremente la compensación por discapacidad.
¿Cómo me preparo antes de iniciar mi solicitud?
Si tiene pruebas nuevas y pertinentes
Recabe todo documento probatorio que, en su opinión, podría modificar nuestra decisión anterior.
También podemos ayudarlo a obtener documentos de un centro médico de VA, otro establecimiento federal o su prestador de servicios médicos del sector privado. Deberá suministrar el nombre del establecimiento en el que recibió tratamiento y las fechas del tratamiento.
A continuación se citan 2 ejemplos de documentos que usted podría incluir al momento de tramitar su reclamación:
- Un informe médico nuevo: Anteriormente denegamos su reclamación por una afección de salud mental. Usted tiene ahora un informe médico en el que se indica que su lesión vinculada con el servicio provocó su afección de salud mental. Puede presentar ese informe como prueba nueva y pertinente.
- La declaración de un colega (llamada también declaración en apoyo de la reclamación): Anteriormente denegamos su reclamación por dolor de espalda. Un miembro del servicio colega suyo presenció el incidente que ocasionó su afección. Este colega escribe una carta en la que describe lo que ocurrió y el efecto de la afección en usted. Puede presentar esta declaración como prueba nueva y pertinente.
Si usted tiene una afección presunta ahora cubierta a raíz de un cambio en la ley
Para las reclamaciones de compensación por discapacidad, deberá presentar o identificar la documentación médica que justifique el diagnóstico y la gravedad de su afección que reclama.
Si usted ha prestado servicio militar que califica, asumimos (o “suponemos”) automáticamente que el servicio militar causó dicha afección. Si tiene una afección presunta, no tiene que demostrar que el servicio que prestó la causó. Solo tiene que cumplir los requisitos de servicio para la presunción.
Afecciones presuntas en el marco de la Ley PACT
La Ley PACT agrega más de 20 afecciones presuntas en relación con fosas para la quema de residuos a cielo abierto, el agente naranja y otras exposiciones tóxicas. La ley también incorpora nuevos lugares presuntos para exposición al agente naranja y radiación.
¿No está seguro si consideramos presunta su afección?
¿Cómo presento una Reclamación Complementaria?
Tramite en línea una reclamación de compensación por discapacidad
En este momento, una reclamación de compensación por discapacidad es el único tipo de reclamo que puede tramitar en línea a través de nuestro formulario de Reclamación Complementaria.
Nota: Para otros tipos de reclamaciones, necesitará presentar su Reclamación Complementaria por correo, en persona, o con la ayuda de una Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés).
Tramite por correo, en persona, o con la ayuda de una VSO cualquier tipo de reclamación
Deberá descargar y completar una Solicitud para reconsideración de decisión: Reclamación Complementaria (Formulario VA 20-0995).
Si desea que solicitemos sus archivos médicos a su proveedor del servicio de salud en el sector privado, deberá completar también el formulario VA 21-4142. Puede enviar este formulario en línea. O puede descargarlo y enviarlo por correo.
Tramitación por correo
Envíe sus formularios y todo documento probatorio al domicilio correspondiente al tipo de beneficio que está tramitando:
- Compensación por discapacidad
Department of Veterans Affairs
Claims Intake Center
PO Box 4444
Janesville, WI 53547-4444
- Seguro de vida
Department of Veterans Affairs
Attention: Insurance Center
PO Box 5209
Janesville, WI 53547
- Pensión y beneficios para sobrevivientes
Department of Veterans Affairs
Claims Intake Center
PO Box 5365
Janesville, WI 53547-5365
- Programa de Asistencia Integral para Cuidadores Familiares (PCAFC, por sus siglas en inglés)
Department of Veterans Affairs
Evidence Intake Center
PO Box 5154
Janesville, WI 53547
- Beneficios de cuidado de la salud y todos los demás tipos de prestaciones: Consulte la carta de decisión de su reclamación o solicitud inicial para obtener instrucciones sobre cómo presentar el formulario.
Tramitación en persona (solo para reclamaciones que no estén relacionadas con beneficios de cuidado de la salud)
Presente los formularios completados y todos los documentos probatorios en su oficina regional de VA para las reclamaciones que no estén relacionadas con beneficios de cuidado de la salud.
Nota: Solicite copias de los formularios para completar en una oficina regional de VA.
Nota: Si necesita un intérprete, llame al
Realice el trámite con la ayuda de un profesional capacitado
Un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de una VSO puede ayudarle a presentar una Reclamación Complementaria.
¿Qué sucede después de que presento una Reclamación Complementaria?
No tiene que hacer nada a menos que le enviemos una carta pidiéndole más información. Si le programamos exámenes, asegúrese de no faltar a ellos.
¿Cuánto tiempo lleva una Reclamación Complementaria?
Plazo promedio para tramitar una Reclamación Complementaria de compensación por discapacidad o beneficios de pensión en agosto de 2025
Nota: Nuestra meta para tramitar las Reclamaciones Complementarias que no estén relacionadas con beneficios del cuidado de la salud es de 125 días.
¿Qué puedo hacer si no estoy de acuerdo con la decisión de VA sobre la Reclamación Complementaria?
Estas son sus opciones:
- Puede solicitar una reconsideración por un nivel superior de la decisión sobre la Reclamación Complementaria
- Puede solicitar una Apelación ante la Junta si desea que un Juez de la Ley de Veteranos reconsidere su caso
- Puede presentar otra Reclamación Complementaria si posee más información nueva y pertinente para consideración