Cómo presentar una reclamación de discapacidad de VA

¿Cómo presento una reclamación de compensación?

Puede presentar una reclamación de cualquiera de estas 5 maneras.

Nota: Tendrá que completar el formulario de reclamación de discapacidad en inglés. Si necesita un intérprete para ayudarle a presentar su reclamación, llame al (TTY: 711) y seleccione 0. Lo pondremos en contacto con un agente del centro de llamadas de VA. Indique al agente que necesita a un intérprete en la llamada.

Opción 1: En línea

Puede presentar su solicitud en línea ahora.

Presente una reclamación de compensación por discapacidad en línea (en inglés)

Opción 2: Por correo

Presente su reclamación por correo mediante la Solicitud de Compensación por Discapacidad y Beneficios de Compensación Relacionados (Formulario VA 21-526EZ).

Descargue el formulario VA 21-526EZ (en inglés)

Imprima el formulario, complételo y envíelo a esta dirección:

Department of Veterans Affairs

Claims Intake Center

PO Box 4444

Janesville, WI 53547-4444

Opción 3: En persona

Lleve su solicitud a la oficina regional de VA más cercana.

Busque una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)

Opción 4: Por fax

Si está en los Estados Unidos, envíe su solicitud por fax al .

Si está fuera de los Estados Unidos, envíe su solicitud por fax al .

Opción 5: Con la ayuda de un profesional capacitado

Puede consultar con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de la Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para que le ayude a presentar una reclamación de compensación por discapacidad.

Obtenga ayuda para presentar su reclamación (en inglés)