Cómo presentar una reclamación de discapacidad de VA
Averigüe cómo presentar una reclamación de compensación por discapacidad o de aumento en la compensación por discapacidad.
¿Cómo me preparo antes de iniciar mi solicitud?
- Averigüe si tiene derecho a recibir compensación por discapacidad de VA.
Infórmese sobre la elegibilidad
- Asegúrese de rellenar su solicitud completamente.
- Reúna todas las pruebas (documentos de apoyo) que vaya a presentar usted mismo al momento de presentar su reclamación de compensación por discapacidad de VA. Le recomendamos que envíe todos sus documentos de apoyo junto con su reclamación. Esto nos ayudará a procesar su reclamación de manera rápida.
Infórmese sobre las reclamaciones completamente procesadas (en inglés)
- Averigüe si tendrá que entregar algún formulario adicional con su reclamación.
Infórmese sobre los formularios adicionales que necesite presentar (en inglés)
Para obtener más información sobre cómo presentar una reclamación de discapacidad, puede ver nuestro video sobre reclamaciones de discapacidad.
Vea nuestro video sobre reclamaciones de discapacidad (en inglés) (YouTube)
¿Qué pruebas necesito para apoyar mi reclamación?
Puede apoyar su reclamación de discapacidad de VA presentando los siguientes documentos:
- Archivos médicos y del hospital de VA. Estos pueden referirse a las enfermedades o lesiones que reclama, o demostrar que empeoró su discapacidad calificada.
- Archivos médicos e informes de hospital privados. Estos pueden referirse a las enfermedades o lesiones que reclama, o demostrar que empeoró su discapacidad calificada.
- Declaraciones de apoyo. Pueden ser de familiares, amigos, miembros del clero, personal de las fuerzas del orden público, o personas con las que haya prestado servicio. Estas declaraciones pueden aportarnos más información sobre la enfermedad que reclama, y sobre cómo y cuándo ocurrió o cómo empeoró.
Dependiendo del tipo de reclamación que presente, podrá reunir los documentos de apoyo usted mismo o solicitar nuestra ayuda para reunir las pruebas.
Obtenga más información sobre las pruebas que necesitaremos para su reclamación (en inglés)
También revisaremos sus documentos de baja (DD214 u otros documentos de separación del servicio) y los informes de tratamiento del servicio.
¿Tengo que presentar pruebas con mi reclamación?
No. No tiene que presentar ninguna prueba para apoyar su reclamación. Pero es posible que necesitemos programar un examen de la reclamación a fin de obtener más información sobre su afección.
Obtenga más información sobre los exámenes de reclamación de VA (examen C&P) (en inglés)
También debe saber que tiene hasta un año a partir de la fecha en que recibimos su solicitud para presentar cualquier prueba. Si comienza su solicitud y necesita tiempo para reunir más documentos de apoyo, puede guardar su solicitud y volver más tarde para terminarla. Reconoceremos la fecha en que inició su solicitud como la fecha de reclamación siempre que la complete en un plazo de 365 días.
¿Cómo presento una reclamación de compensación?
Puede presentar una reclamación de cualquiera de estas 5 maneras.
Nota: Tendrá que completar el formulario de reclamación de discapacidad en inglés. Si necesita un intérprete para ayudarle a presentar su reclamación, llame al
Opción 1: En línea
Puede presentar su solicitud en línea ahora.
Presente una reclamación de compensación por discapacidad en línea (en inglés)
Opción 2: Por correo
Presente su reclamación por correo mediante la Solicitud de Compensación por Discapacidad y Beneficios de Compensación Relacionados (Formulario VA 21-526EZ).
Descargue el formulario VA 21-526EZ (en inglés)
Imprima el formulario, complételo y envíelo a esta dirección:
Department of Veterans Affairs
Claims Intake Center
PO Box 4444
Janesville, WI 53547-4444
Opción 3: En persona
Lleve su solicitud a la oficina regional de VA más cercana.
Busque una oficina regional de VA cerca de usted (en inglés)
Opción 4: Por fax
Si está en los Estados Unidos, envíe su solicitud por fax al
Si está fuera de los Estados Unidos, envíe su solicitud por fax al
Opción 5: Con la ayuda de un profesional capacitado
Puede consultar con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de la Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para que le ayude a presentar una reclamación de compensación por discapacidad.
¿Debería presentar un formulario de intención de presentación?
Si tiene previsto solicitar compensación por discapacidad mediante un formulario en papel, es conveniente que presente primero un formulario de intención de presentación. Esto puede darle el tiempo que necesita para reunir sus pruebas y evitar una posible fecha de inicio posterior (también llamada fecha de entrada en vigor). Cuando nos notifique su intención de presentación, es posible que pueda obtener pagos retroactivos (compensación que comienza en una fecha anterior).
Nota: Si presenta la solicitud de compensación por discapacidad en línea, no es necesario que nos notifique su intención de presentarla. Esto se debe a que su fecha de entrada en vigor se establece automáticamente cuando comienza a completar dicha solicitud en línea antes de enviarla.
Averigüe cómo presentar un formulario de intención de presentación (en inglés)
¿Qué sucede después de que presento mi reclamación de discapacidad de VA?
Averigüe qué sucede una vez que presenta la reclamación
No tiene que hacer nada mientras espera, a menos que le enviemos una carta pidiéndole más información. Si le programamos exámenes, asegúrese de no faltar a ellos.
Verifique el estado de su reclamación de VA (en inglés)
¿Cuánto tarda VA en tomar una decisión?
Promedio de días para completar las reclamaciones relacionadas con discapacidades en agosto de 2025
Más información sobre la presentación de reclamaciones de discapacidad
-
Infórmese sobre las reclamaciones estándar, las reclamaciones complementarias, las reclamaciones secundarias y mucho más.
-
Averigüe qué pruebas necesitaremos para apoyar su reclamación de discapacidad.
-
Averigüe si puede obtener beneficios de discapacidad si tiene síntomas de una enfermedad en el plazo de un año después de haber sido dado de baja del servicio.
-
Consulte con un abogado acreditado, un agente de reclamaciones o un representante de una Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en inglés) para presentar una reclamación o pedir una revisión de la decisión.
-
Encuentre los formularios adicionales que pueda necesitar para apoyar su solicitud.