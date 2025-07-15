Elegibilidad para el cuidado de la salud de VA
Averigüe si puede obtener cuidado de la salud de VA como veterano.
Hemos ampliado el cuidado de la salud de VA a millones de veteranos
Todos los veteranos que cumplen con los requisitos básicos de servicio y de baja y que hayan estado expuestos a toxinas y otros peligros mientras servían a nuestro país, tanto en él como en el extranjero, son elegibles ahora para el cuidado de la salud de VA. Esto incluye a todos los veteranos que prestaron servicio en la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, o en Irak, Afganistán o cualquier otra zona de combate después del 11 de septiembre. Solicite hoy.
¿Soy elegible para recibir beneficios de cuidado de la salud de VA?
Puede ser elegible para recibir beneficios de cuidado de la salud de VA si prestó servicio en el servicio militar, naval o aéreo activo y no recibió una baja deshonrosa.
Si se enlistó después del 7 de septiembre de 1980 o se incorporó al servicio activo después del 16 de octubre de 1981
Debe haber prestado servicio por 24 meses continuos o el período completo para el que fue llamado al servicio activo, a menos que alguna de las descripciones siguientes sea válida en su caso.
Este requisito de servicio mínimo podría no aplicar si alguna de estas condiciones es cierta:
- Le dieron de baja por una discapacidad que fue causada por su servicio militar activo o empeoró debido a este, o
- Le dieron de baja por una situación difícil o una “baja anticipada,” o
- Prestó servicio antes del 7 de septiembre de 1980
Si es o ha sido miembro de la Reserva o de la Guardia Nacional
Se le debe haber sido llamado al servicio activo mediante una orden federal y haber completado el periodo para el que se le llamó u ordenó al servicio activo. Si estuvo o está en servicio activo solo con fines de capacitación, no califica para recibir cuidado de la salud de VA.
Si prestó servicio en ciertos lugares y periodos durante la época de la guerra de Vietnam
Es elegible para el cuidado de la salud de VA. Siga leyendo para informarse.
Si cumple los requisitos básicos de servicio y baja y ha estado expuesto a toxinas y otros peligros mientras servía a nuestro país en su casa o en el extranjero
Usted es elegible para recibir cuidado médico de VA. Esto incluye a todos los veteranos que sirvieron en la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, Irak, Afganistán o cualquier otra zona de combate después del 11 de septiembre.
¿Hay algo que pueda hacer para tener más probabilidades de obtener estos beneficios?
Sí. Podría cualificar para elegibilidad preferente si cumple con los requisitos mínimos de servicio activo y de baja, y si al menos una de las siguientes descripciones le aplican a usted. Elegibilidad mejorada significa que le situaremos en un grupo de mayor prioridad. Esto hace que tenga más probabilidades de recibir beneficios.
Por lo menos una de las siguientes cosas debe ser cierta:
- Recibe compensación económica (pagos) de VA por una discapacidad relacionada con el servicio.
- Le dieron de baja por una discapacidad derivada de algo que le ocurrió en cumplimiento del deber.
- Le dieron de baja por una discapacidad que empeoró en cumplimiento del deber.
- Es veterano de combate dado de baja o liberado el 11 de septiembre de 2001 o después.
Infórmese sobre la elegibilidad para los miembros en servicio activo en transición y los veteranos de combate que regresan (en inglés)
- Recibe pensión de VA.
- Es exprisionero de guerra (POW, por sus siglas en inglés).
- Recibió el Corazón Púrpura.
- Recibió la Medalla de Honor.
- Recibe (o reúne los requisitos para recibir) beneficios de Medicaid.
- Fue expuesto a toxinas o peligros al trabajar con productos químicos, pesticidas, plomo, asbestos, ciertas pinturas, armas nucleares, rayos X u otras toxinas. Esta exposición pudo suceder durante su entrenamiento o mientras prestaba servicio activo, aún si nunca fue movilizado.
- Prestó servicio en el suroeste de Asia durante la guerra del Golfo entre el 2 de agosto de 1990 y el 11 de noviembre de 1998.
- Prestó servicio al menos 30 días en Camp Lejeune entre el 1 de agosto de 1953 y el 31 de diciembre de 1987.
O bien, debe haber prestado servicio en cualquiera de estos lugares durante la época de la guerra de Vietnam:
- Cualquier base militar estadounidense o real tailandesa en Tailandia del 9 de enero de 1962 al 30 de junio de 1976
- Laos del 1 de diciembre de 1965 al 30 de septiembre de 1969
- Camboya en Mimot o Krek, provincia de Kampong Cham del 16 de abril de 1969 al 30 de abril de 1969
- Guam o Samoa Americana o en las aguas territoriales de Guam o Samoa Americana del 9 de enero de 1962 al 31 de julio de 1980
- Atolón Johnston o en un barco que hizo escala en el atolón Johnston del 1 de enero de 1972 al 30 de septiembre de 1977
- República de Vietnam del 9 de enero de 1962 al 7 de mayo de 1975
Si ninguna de estas descripciones se aplica a su caso, aún puede calificar para recibir atención médica según sus ingresos. Averigüe si puede ser elegible para recibir atención médica gratuita o de costo reducido según sus ingresos.
Obtenga más información sobre los límites de ingresos y su atención médica de VA (en inglés)
¿Qué debo hacer si recibí una baja no honorable, por mala conducta o deshonrosa?
Si recibió uno de estos tipos de baja, es posible que no tenga derecho a los beneficios de VA.
Hay dos maneras de tratar de cumplir con los requisitos:
Solicite una mejora del tipo de alta
Pida una revisión del régimen de alta de VA
Infórmese sobre cómo aplicar para una mejora del tipo de alta y cómo pedir una revisión del régimen de alta de VA (en inglés)
¿Cómo presento una solicitud?
¿Qué pasa si necesito ayuda para completar la solicitud?
Puede obtener ayudar de cualquiera de estas maneras:
- Llame a la línea gratuita al
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este).
Nota: Si necesita un intérprete, llame al
y seleccione 0. Lo pondremos en contacto con un agente del centro de llamadas de VA. Indique al agente que necesita a un intérprete en la llamada.
- Obtenga ayuda de un representante acreditado (profesional capacitado para ayudarle con reclamaciones relacionadas con VA).
Solicite a un representante (en inglés)
- Busque una agencia de veteranos en su estado (en inglés).
Más información sobre la elegibilidad para el cuidado de la salud de VA
¿Qué son los grupos de prioridad y cómo me afectan?
Cuando solicite para obtener cuidado de la salud de VA, se le asignará 1 de 8 grupos de prioridad. Este sistema ayuda a garantizar que los veteranos que necesitan atención inmediata puedan ser inscritos rápidamente.
Su grupo de prioridad puede afectar la rapidez con la que le inscribimos para recibir beneficios de cuidado de la salud. También puede afectar cuánto tendrá que pagar (si es que tiene que pagar algo) por el coste del cuidado de la salud.
Tengo otro seguro médico (como Medicare, Medicaid o un seguro privado). ¿Esto afecta el hecho de que pueda obtener beneficios de cuidado de la salud de VA?
No. El hecho de que tenga o no otro seguro médico no afecta los beneficios que pueda obtener de cuidado de la salud de VA.
Infórmese sobre cómo funciona VA con otros seguros médicos (en inglés)
Cuando deje el servicio activo, ¿cómo sé si tengo derecho a TRICARE, al cuidado de la salud de VA o a ambos?
Si se retira, es elegible para recibir TRICARE. También puede calificar para ciertos beneficios de cuidado de la salud de VA.
Si se separa del servicio debido a una enfermedad o lesión relacionada con el servicio, puede ser elegible para beneficios de cuidado de la salud de VA y ciertos beneficios de TRICARE.
Si es veterano de combate OEF/OIF/OND que acaba de regresar del servicio, puede recibir atención médica gratuita para cualquier afección relacionada con su servicio en Iraq o Afganistán durante 10 años después de ser dado de baja.
OEF/OIF/OND (por sus siglas en inglés) se refiere a la Operación Libertad Duradera, la Operación Libertad Iraquí o la Operación Nuevo Amanecer.
Infórmese sobre los beneficios de cuidado de la salud para los miembros del servicio en transición (en inglés)
Si no puedo obtener los beneficios de cuidado de la salud de VA, ¿de qué otra manera puedo obtener seguro médico?
Si no califico para los beneficios de atención médica de la salud de VA, ¿aún puedo obtener cuidado para ciertas necesidades (como PTSD, por sus siglas en inglés, o trauma sexual militar)?
Sí.
Averigüe cómo puede seguir recibiendo atención para:
- Trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés)
Infórmese sobre los servicios relativos al tratamiento para el PTSD (en inglés)
- Otros problemas de salud mental (como depresión o abuso de sustancias)
Infórmese sobre servicios para el tratamiento de problemas de salud mental (en inglés)
- Problemas de salud mental y física relacionados con trauma sexual militar (MST, por sus siglas en inglés)
Infórmese sobre servicios de tratamiento de trauma sexual militar (MST) (en inglés)
O llame a la línea general gratuita de VA al
Nota: Si necesita un intérprete, llame al
Necesito cuidado de la vista. ¿Puedo obtenerla mediante VA?
Cubrimos revisiones rutinarias de la vista y pruebas preventivas en virtud de las prestaciones de cuidado de la salud de VA. En algunos casos, puede obtener cobertura para gafas o servicios de rehabilitación para invidentes o personas con baja visión.
Infórmese sobre el cuidado de la vista mediante VA (en inglés)
Necesito cuidado dental. ¿Puedo obtenerlo a través de VA?
En ciertos casos, puede recibir cuidado dental como parte de sus beneficios de salud de VA.
Averigüe si puede obtener cuidado dental mediante VA (en inglés)
Creo que puedo tener una discapacidad relacionada con el servicio. ¿Puedo recibir compensación por discapacidad (pagos mensuales)?
Si tiene una enfermedad o lesión que fue causada o se empeoró por su servicio activo, es posible que pueda obtener compensación por discapacidad.
Averigüe si tiene derecho a recibir compensación por discapacidad
Más información sobre elegibilidad que puede necesitar
-
Averigüe qué son los grupos de prioridad de VA, cómo funcionan y cómo le pueden afectar.
-
Infórmese sobre sus opciones de cuidado de la salud después de la separación o del retiro y cómo solicitar el cuidado de la salud de VA cuando reciba sus órdenes de separación o retiro. Si es veterano de combate, solicítelo de inmediato para aprovechar los 10 años de elegibilidad mejorada.