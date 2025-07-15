Elegibilidad para el cuidado de la salud de VA

¿Soy elegible para recibir beneficios de cuidado de la salud de VA?

Puede ser elegible para recibir beneficios de cuidado de la salud de VA si prestó servicio en el servicio militar, naval o aéreo activo y no recibió una baja deshonrosa.

Si se enlistó después del 7 de septiembre de 1980 o se incorporó al servicio activo después del 16 de octubre de 1981

Debe haber prestado servicio por 24 meses continuos o el período completo para el que fue llamado al servicio activo, a menos que alguna de las descripciones siguientes sea válida en su caso.

Este requisito de servicio mínimo podría no aplicar si alguna de estas condiciones es cierta:

Le dieron de baja por una discapacidad que fue causada por su servicio militar activo o empeoró debido a este, o

Le dieron de baja por una situación difícil o una “baja anticipada,” o

Prestó servicio antes del 7 de septiembre de 1980

Si es o ha sido miembro de la Reserva o de la Guardia Nacional

Se le debe haber sido llamado al servicio activo mediante una orden federal y haber completado el periodo para el que se le llamó u ordenó al servicio activo. Si estuvo o está en servicio activo solo con fines de capacitación, no califica para recibir cuidado de la salud de VA.

Si prestó servicio en ciertos lugares y periodos durante la época de la guerra de Vietnam

Es elegible para el cuidado de la salud de VA. Siga leyendo para informarse.

Si cumple los requisitos básicos de servicio y baja y ha estado expuesto a toxinas y otros peligros mientras servía a nuestro país en su casa o en el extranjero

Usted es elegible para recibir cuidado médico de VA. Esto incluye a todos los veteranos que sirvieron en la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, Irak, Afganistán o cualquier otra zona de combate después del 11 de septiembre.