La Ley PACT y sus beneficios de VA
La Ley PACT (por sus siglas en inglés) es una ley que amplía el cuidado de la salud y los beneficios de VA para los veteranos expuestos a fosas para la quema de residuos a cielo abierto, agente naranja y otras sustancias tóxicas. Esta ley nos ayuda a proporcionar a generaciones de veteranos, así como a sus sobrevivientes, el cuidado y los beneficios que se han ganado y que merecen. Y, desde el 5 de marzo de 2024, estaremos expandiendo el acceso al cuidado de la salud de VA a millones de veteranos años antes de lo previsto en la Ley PACT.
En esta página encontrará respuestas a sus preguntas sobre lo que significa la Ley PACT para usted o sus seres queridos. También puede llamarnos al 800-698-2411 (TTY: 711). Presione 0 para comunicarse con un operador y pedir atención en español. De igual forma, puede presentar ahora una reclamación de compensación por discapacidad relacionada con la Ley PACT o solicitar cuidado de la salud de VA.
¿Qué es la Ley PACT y cómo afectará mis beneficios y cuidado de la salud de VA?
La Ley PACT es quizás la mayor ampliación del cuidado de la salud y de beneficios en la historia de VA. El nombre completo de la ley es Ley del Sargento de Primera Clase (SFC, por sus siglas en inglés) Heath Robinson: honrando nuestra promesa de tratar las sustancias tóxicas integrales (PACT) (The Sargeant First Class (SFC) Heath Robinson Honoring our Promise to Address Comprehensive Toxics (PACT) Act).
Con la Ley PACT se introducirán estos cambios:
- Se amplía y extiende la elegibilidad para cuidado de la salud de VA para veteranos con exposiciones a sustancias tóxicas y veteranos de Vietnam, de la guerra del Golfo y de las épocas posteriores al 11 de septiembre.
- Añade más de 20 afecciones presuntas relacionadas con fosas para la quema de residuos a cielo abierto, agente naranja y otras exposiciones a sustancias tóxicas.
- Se añaden más ubicaciones de presunción de exposición al agente naranja y a radiación.
- Se obliga a VA a realizar un examen de exposición a sustancias tóxicas a todos los veteranos inscritos en el sistema de cuidado de la salud de VA.
- Nos ayuda a mejorar la investigación, la formación del personal y el tratamiento relacionado con las exposiciones a sustancias tóxicas.
Si es veterano o un sobreviviente, puede presentar reclamaciones ahora para solicitar los beneficios relacionados con la Ley PACT.
¿Qué significa tener una afección presunta por exposición a sustancias tóxicas?
Para obtener una calificación de discapacidad de VA, su discapacidad debe estar relacionada con su servicio militar. Para muchas afecciones de salud, necesita probar que su servicio causó su afección.
Sin embargo, en el caso de algunas afecciones, asumimos (o “presumimos”) automáticamente que el servicio militar causó dicha afección. Las llamamos “afecciones presuntas.”
Consideramos que una afección es presunta cuando está establecida por ley o reglamento.
Si tiene una afección presunta, no tiene que demostrar que su servicio causó esta afección. Solo tiene que cumplir los requisitos de servicio para la presunción.
¿Soy elegible para el cuidado de la salud de VA bajo la Ley PACT?
Es elegible para inscribirse ahora, sin tener que solicitar beneficios por discapacidad previo a la inscripción, si cumple con los requisitos básicos de servicio y baja militar, y si cualquiera de las siguientes descripciones le aplican a usted:
- Prestó servicio en la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, en Irak, en Afganistán o cualquier otra zona de combate después del 11 de septiembre o
- Estuvo desplegado en apoyo de la guerra mundial contra el terrorismo o
- Estuvo expuesto a toxinas u otros peligros durante su servicio militar en los EE. UU. o en el extranjero
Las toxinas y peligros específicos incluyen fosas de quema de residuos a cielo abierto, arena y polvo, partículas, incendios de pozos de petróleo o de azufre, productos químicos, radiación, agentes de guerra, uranio empobrecido, herbicidas y otros riesgos ocupacionales. Vea más categorías de exposición militar en nuestro sitio web de salud pública (en inglés)
Nota: Es posible que sea elegible para el cuidado de la salud de VA en función de su servicio militar, aunque ninguna de estas descripciones le apliquen. Vea todos los requisitos de elegibilidad para el cuidado de la salud
Elegibilidad de los veteranos de la guerra del Golfo y posteriores al 11 de septiembre
¿Qué afecciones por exposición a fosas para la quema de residuos a cielo abierto y otras exposiciones a sustancias tóxicas ahora se consideran presuntas?
Hemos añadido más de 20 afecciones presuntas por exposición a fosas para la quema de residuos a cielo abierto y otras exposiciones a sustancias tóxicas basadas en la Ley PACT. Este cambio amplía los beneficios para los veteranos de la guerra del Golfo y posteriores al 11 de septiembre.
Estos cánceres ahora se consideran presuntos:
- Cáncer de cerebro
- Cáncer gastrointestinal de cualquier tipo
- Glioblastoma
- Cáncer de cabeza de cualquier tipo
- Cáncer de riñón
- Linfoma de cualquier tipo
- Melanoma
- Cáncer de cuello de cualquier tipo
- Cáncer de páncreas
- Cáncer reproductivo de cualquier tipo
- Cáncer respiratorio (relacionado con la respiración) de cualquier tipo
Obtenga más información sobre cánceres presuntos relacionados con las fosas para la quema de residuos (en inglés)
Estas enfermedades ahora se consideran presuntas:
- Asma diagnosticada después del servicio
- Bronquitis crónica
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
- Rinitis crónica
- Sinusitis crónica
- Bronquiolitis constrictiva o bronquiolitis obliterativa
- Enfisema
- Enfermedad granulomatosa
- Enfermedad pulmonar intersticial (EPI)
- Pleuritis
- Fibrosis pulmonar
- Sarcoidosis
Infórmese sobre otras afecciones presuntas causadas por materiales peligrosos que pueden permitir que usted sea elegible para recibir cuidado y beneficios (en inglés)
¿Cómo puedo saber si tengo una presunción de exposición a fosas para la quema de residuos a cielo abierto?
Si sirvió en alguna de estas ubicaciones y periodos, hemos determinado que estuvo expuesto a fosas para la quema de residuos a cielo abierto o a otras toxinas. A esto le llamamos tener una presunción de exposición.
El 11 de septiembre del 2001 o después, en cualquiera de estas ubicaciones:
- Afganistán
- Yibuti
- Egipto
- Jordania
- Líbano
- Siria
- Uzbekistán
- Yemen
- El espacio aéreo sobre cualquiera de estas ubicaciones
El 2 de agosto de 1990 o después, en cualquiera de estas ubicaciones:
- Baréin
- Irak
- Kuwait
- Omán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Somalia
- Emiratos Árabes Unidos
- El espacio aéreo sobre cualquiera de estas ubicaciones
¿Existen más afecciones relacionadas con la exposición?
Sí. La Ley PACT añade nuevas afecciones presuntas. Sin embargo, existen muchas más afecciones de salud que presumimos que son causadas por exposición a materiales tóxicos (o peligrosos). Si tiene cualquiera de estas condiciones, puede ser elegible para cuidado de la salud o beneficios.
Infórmese sobre otras afecciones presuntas en función de la exposición a materiales peligrosos (en inglés)
¿Soy elegible para el cuidado de la salud de VA como veterano de la guerra del Golfo o posterior al 11 de septiembre?
Usted es elegible para inscribirse ahora, sin tener que solicitar beneficios por discapacidad previo a la inscripción, si cumple con los requisitos básicos de servicio y baja militar, y si cualquiera de las siguientes descripciones le aplican a usted.
Prestó servicio el 11 de septiembre de 2001 o después de esa fecha, en cualquiera de estas ubicaciones:
- Afganistán
- Yibuti
- Egipto
- Jordania
- Líbano
- Siria
- Uzbekistán
- Yemen
- Cualquier otro país que VA haya designado como pertinente (ninguno en este momento)
- El espacio aéreo sobre cualquiera de estas ubicaciones
Prestó servicio el 2 de agosto de 1990 o después de esa fecha, en cualquiera de estas ubicaciones:
- Baréin
- Irak
- Kuwait
- Omán
- Qatar
- Arabia Saudita
- Somalia
- Emiratos Árabes Unidos
- El espacio aéreo sobre cualquiera de estas ubicaciones
Fue desplegado en apoyo a cualquiera de estas operaciones:
- Operación Libertad Duradera
- Operación Centinela de la Libertad
- Operación Libertad Iraquí
- Operación Nuevo Amanecer
- Operación Resolución Inherente
- Misión Apoyo Decidido
Nota: También podría ser elegible si estuvo expuesto a toxinas u otros peligros durante el entrenamiento o el servicio activo, o en función de otros factores.
Vea todos los requisitos de elegibilidad para el cuidado de la salud
Elegibilidad de los veteranos de la era de Vietnam
¿Qué nuevas afecciones presuntas del agente naranja añadirá VA?
Según la Ley PACT, hemos añadido 2 nuevas afecciones presuntas del agente naranja:
- Presión arterial alta (también se le conoce como hipertensión)
- Gamapatía monoclonal de significado indeterminado (GMSI)
También podría ser elegible para recibir compensación por discapacidad en función de otras afecciones presuntas del agente naranja. Estas afecciones incluyen ciertos cánceres, diabetes tipo 2 y otras enfermedades.
Obtenga una lista de otras afecciones presuntas del agente naranja (en inglés)
Si cree que es elegible para cuidado de la salud y beneficios de VA, lo alentamos a que presente ahora una solicitud.
¿Existen más afecciones relacionadas con la exposición?
Sí. La Ley PACT añade nuevas afecciones presuntas. Sin embargo, existen muchas más afecciones de salud que presumimos que son causadas por exposición a materiales tóxicos (o peligrosos). Si tiene cualquiera de estas condiciones, puede ser elegible para cuidado de la salud o beneficios.
Infórmese sobre otras afecciones presuntas en función de la exposición a materiales peligrosos (en inglés)
¿Qué nuevas ubicaciones presuntas del agente naranja añadirá VA?
Hemos añadido estas 5 nuevas ubicaciones a la lista de ubicaciones presuntas:
- Cualquier base militar estadounidense o real tailandesa en Tailandia del 9 de enero de 1962 al 30 de junio de 1976.
- Laos del 1 de diciembre de 1965 al 30 de septiembre de 1969.
- Camboya en Mimot o Krek, provincia de Kampong Cham del 16 de abril de 1969 al 30 de abril de 1969.
- Guam o Samoa Americana o en las aguas territoriales de Guam o Samoa Americana del 9 de enero de 1962 al 31 de julio de 1980.
- Atolón Johnston o en un barco que hizo escala en el atolón Johnston del 1 de enero de 1972 al 30 de septiembre de 1977.
Si prestó servicio activo en cualquiera de estas ubicaciones, automáticamente asumiremos (o “presumiremos”) que estuvo expuesto al agente naranja.
Nota: Esta no es la lista completa de ubicaciones presuntas para la exposición al agente naranja. Consulte los requisitos de elegibilidad para ver más ubicaciones presuntas.
Vea los requisitos de elegibilidad para la exposición presunta al agente naranja (en inglés)
¿Qué nuevas ubicaciones presuntas de radiación añadirá VA?
Hemos añadido estas 3 nuevas iniciativas de respuesta a la lista de ubicaciones presuntas:
- Limpieza del Atolón Enewetak del 1 de enero de 1977 al 31 de diciembre de 1980.
- Limpieza del bombardero B-52 de la fuerza aérea que transportaba armas nucleares frente a la costa de Palomares, España, del 17 de enero de 1966 al 31 de marzo de 1967.
- Respuesta al incendio de un bombardero B-52 de la fuerza aérea que transportaba armas nucleares cerca de la Base Aérea de Thule, en Groenlandia del 21 de enero de 1968 al 25 de septiembre de 1968.
Si participó en alguna de estas actividades, asumiremos automáticamente (o “presumiremos”) que estuvo expuesto a la radiación.
Existen otras ubicaciones en las que presumimos que fue expuesto a radiación. Si prestó servicio en cualquiera de estas ubicaciones, puede ser elegible para cuidado de la salud o beneficios.
Obtenga una lista de otras ubicaciones presuntas de radiación (en inglés)
¿Tengo derecho a recibir cuidado de la salud gratuito de VA como veterano de Vietnam?
Si prestó servicio militar activo en cualquiera de estas ubicaciones durante estos periodos de tiempo, ahora es elegible para solicitar cuidado de la salud de VA:
- La República de Vietnam entre el 9 de enero de 1962 y el 7 de mayo de 1975.
- Tailandia, en cualquier base estadounidense o base real tailandesa del 9 de enero de 1962 al 30 de junio de 1976.
- Laos entre el 1 de diciembre de 1965 y el 30 de septiembre de 1969.
- Ciertas provincias en Camboya entre el 16 de abril de 1969 y el 30 de abril de 1969.
- Guam o Samoa Americana (o sus aguas territoriales) entre el 9 de enero de 1962 y el 31 de julio de 1980.
- Atolón Johnston (o en un barco que hizo escala en el atolón Johnston) del 1 de enero de 1972 al 30 de septiembre de 1977.
Cómo obtener beneficios
¿Cómo puedo presentar una reclamación de discapacidad por una nueva presunta afección?
Si aún no ha presentado una reclamación para la presunta afección, puede presentar una nueva reclamación en línea ahora. También puede presentarla por correo, en persona o con la ayuda de un profesional capacitado.
Solicite la compensación por discapacidad de VA en línea (en inglés)
Más información sobre cómo presentar una reclamación de compensación por discapacidad
Si en el pasado rechazamos su reclamación de discapacidad y ahora consideramos que su afección es presunta, puede presentar una reclamación complementaria. Volveremos a revisar su caso.
¿Qué ocurre si VA rechazó mi reclamación pero ahora considera que mi afección es presunta?
Le alentamos a presentar una Reclamación Complementaria. Cuando recibamos una Reclamación Complementaria, volveremos a revisar la reclamación.
Averigüe cómo presentar una Reclamación Complementaria
Nota: Si denegamos su reclamación en el pasado y pensamos que puede reunir los requisitos ahora, intentaremos ponernos en contacto con usted. Pero no tiene que esperar a que nos pongamos en contacto con usted para presentar una Reclamación Complementaria.
¿Qué ocurre si tengo una reclamación pendiente por una afección que ahora se considera presunta?
No tiene que hacer nada. Si hemos añadido su afección después de que haya presentado su reclamación, seguiremos considerándola presunta. Le enviaremos una notificación de decisión cuando hayamos completado la revisión.
¿Aún puedo presentar reclamaciones relacionadas con la Ley PACT?
Sí. La Ley PACT está aquí para quedarse de forma permanente, y los veteranos y sobrevivientes pueden solicitar beneficios en cualquier momento. Mientras más rápido solicite beneficios, más rápido puede recibirlos.
Así que no espere. Presente su reclamación, o notifíquenos de su intención de presentarla hoy mismo.
Presente una reclamación por discapacidad en línea (en inglés)
Infórmese sobre cómo enviar su formulario de intención de presentación (en inglés)
¿Cuándo puedo esperar que VA tome una decisión sobre mi reclamación relacionada con la Ley PACT?
Tramitaremos su reclamación con la mayor urgencia para proporcionarle los beneficios que merece tan pronto sea posible. Durante el primer año de la Ley PACT, tramitamos 458,659 reclamaciones relacionadas con la Ley PACT y proporcionamos más de $1,850 millones en beneficios que se ganaron los veteranos y sus sobrevivientes.
El tiempo que toma verificar su reclamación depende de los siguientes factores:
- El tipo de reclamación que usted presentó.
- La cantidad de lesiones o discapacidades que reclamó y qué tan complejas son.
- El tiempo que lleva reunir las pruebas necesarias para tomar una decisión sobre su reclamación.
En nuestro sitio web actualizamos periódicamente el número promedio de días que nos toma decidir sobre las reclamaciones relacionadas con discapacidades.
Obtenga información sobre el proceso de reclamaciones y lo que ocurre después de presentar su reclamación
También puede verificar el estado de su reclamación en VA.gov o a través de nuestra aplicación móvil VA: Salud y Beneficios (VA: Health and Benefits).
Verifique el estado de su reclamación (en inglés)
Conozca más sobre la aplicación móvil VA: Salud y Beneficios en el sitio web de la aplicación (en inglés)
Exámenes de exposición a sustancias tóxicas
¿Puedo obtener un examen de exposición a sustancias tóxicas en VA?
Los exámenes de exposición a sustancias tóxicas están disponibles en instalaciones de salud de VA en todo el país.
Cada veterano que esté inscrito en el cuidado de la salud de VA recibirá un examen inicial y un examen de seguimiento al menos una vez cada 5 años. Los veteranos que no están inscritos y que cumplen con los requisitos de elegibilidad tendrán la oportunidad de inscribirse y ser examinados.
En el examen, se le preguntará si cree que estuvo expuesto a cualquiera de estas sustancias peligrosas durante su servicio militar:
- Fosas para la quema de residuos a cielo abierto y otras sustancias peligrosas en el aire
- Exposiciones relacionadas con la guerra del Golfo
- Agente naranja
- Radiación
- Exposición a aguas contaminadas en Camp Lejeune
- Otras exposiciones
Entonces le daremos información sobre cualquier beneficio, exámenes de registro y recursos clínicos que pueda necesitar.
Pregunte sobre el examen en su próxima cita de cuidado de la salud de VA. Si quiere completar el examen antes, contacte a su centro de salud local de VA. Pida que le examine el navegador de examen de exposición a sustancias tóxicas.
Tambien puede agendar un examen por telemedicina a través de nuestro sitio web VET-HOME.
Conozca más sobre los exámenes de exposición a sustancias tóxicas en nuestro sitio web VET-HOME (en inglés)
Información para los sobrevivientes
¿Pueden los sobrevivientes de los veteranos recibir pagos de compensación bajo la Ley PACT?
Sí. Si usted es un miembro de la familia sobreviviente de un veterano, es posible que sea elegible para recibir estos beneficios:
- Pago mensual de Compensación por Dependencia e Indemnización de VA (VA D.I.C., por sus siglas en inglés). Puede calificar si es el cónyuge sobreviviente, hijo dependiente o padre de un veterano que murió por una discapacidad relacionada con el servicio.
Infórmese sobre cómo solicitar el VA D.I.C.
- Pago único de beneficios acumulados. Puede calificar si es el cónyuge sobreviviente, hijo dependiente o padre dependiente de un veterano a quien le debíamos beneficios no pagados en el momento de su muerte.
Infórmese sobre las pruebas necesarias para obtener los beneficios acumulados (en inglés)
- Pensión para sobrevivientes. Puede calificar si es el cónyuge o hijo sobreviviente de un veterano con servicio en la guerra.
Infórmese sobre cómo solicitar una pensión para sobrevivientes
¿Qué pasa si VA rechazó mi reclamación D.I.C. y creo que ahora que soy elegible?
Puede presentar una nueva solicitud de Compensación por Dependencia e Indemnización de VA (VA D.I.C., por sus siglas en inglés).
Infórmese sobre VA D.I.C. y cómo solicitarla
Nota: Si hemos denegado su reclamación en el pasado y pensamos que puede ser elegible ahora, intentaremos ponernos en contacto con usted. Es posible que podamos reevaluar su reclamación, pero no tiene que esperar a que nos pongamos en contacto con usted para volver a solicitarla.
¿A qué otros beneficios de VA tienen derecho los sobrevivientes?
Puede ser elegible para estos beneficios de VA como miembro de la familia sobreviviente de un veterano:
- Beneficios de entierro y artículos conmemorativos como una tumba en un cementerio nacional de VA o una lápida, un marcador o un medallón gratuitos.
- Un subsidio de funeral para ayudar con los gastos de entierro y funeral del veterano. Puede calificar para esta ayuda si es el cónyuge, la pareja, el hijo o el padre sobreviviente del veterano.
- Educación y capacitación. Puede calificar si es el sobreviviente de un veterano que murió en cumplimiento del deber o como resultado de una discapacidad relacionada con el servicio.
- Cuidado de la salud a través del Programa Médico y de Salud Civil del Departamento de Asuntos de los Veteranos (Civilian Health and Medical Program of the Department of Veterans Affairs, CHAMPVA). Puede calificar si es el sobreviviente o dependiente de un veterano con una discapacidad relacionada con el servicio.
- Préstamo hipotecario respaldado por VA. Puede calificar si es el cónyuge sobreviviente de un veterano.
Obtenga más información sobre los beneficios para miembros de la familia (en inglés)