La Ley PACT y sus beneficios de VA

¿Qué es la Ley PACT y cómo afectará mis beneficios y cuidado de la salud de VA?

La Ley PACT es quizás la mayor ampliación del cuidado de la salud y de beneficios en la historia de VA. El nombre completo de la ley es Ley del Sargento de Primera Clase (SFC, por sus siglas en inglés) Heath Robinson: honrando nuestra promesa de tratar las sustancias tóxicas integrales (PACT) (The Sargeant First Class (SFC) Heath Robinson Honoring our Promise to Address Comprehensive Toxics (PACT) Act).

Con la Ley PACT se introducirán estos cambios:

Se amplía y extiende la elegibilidad para cuidado de la salud de VA para veteranos con exposiciones a sustancias tóxicas y veteranos de Vietnam, de la guerra del Golfo y de las épocas posteriores al 11 de septiembre.

Añade más de 20 afecciones presuntas relacionadas con fosas para la quema de residuos a cielo abierto, agente naranja y otras exposiciones a sustancias tóxicas.

Se añaden más ubicaciones de presunción de exposición al agente naranja y a radiación.

Se obliga a VA a realizar un examen de exposición a sustancias tóxicas a todos los veteranos inscritos en el sistema de cuidado de la salud de VA.

Nos ayuda a mejorar la investigación, la formación del personal y el tratamiento relacionado con las exposiciones a sustancias tóxicas.

Si es veterano o un sobreviviente, puede presentar reclamaciones ahora para solicitar los beneficios relacionados con la Ley PACT.



¿Qué significa tener una afección presunta por exposición a sustancias tóxicas?

Para obtener una calificación de discapacidad de VA, su discapacidad debe estar relacionada con su servicio militar. Para muchas afecciones de salud, necesita probar que su servicio causó su afección.

Sin embargo, en el caso de algunas afecciones, asumimos (o “presumimos”) automáticamente que el servicio militar causó dicha afección. Las llamamos “afecciones presuntas.”

Consideramos que una afección es presunta cuando está establecida por ley o reglamento.

Si tiene una afección presunta, no tiene que demostrar que su servicio causó esta afección. Solo tiene que cumplir los requisitos de servicio para la presunción.

¿Soy elegible para el cuidado de la salud de VA bajo la Ley PACT?

Es elegible para inscribirse ahora, sin tener que solicitar beneficios por discapacidad previo a la inscripción, si cumple con los requisitos básicos de servicio y baja militar, y si cualquiera de las siguientes descripciones le aplican a usted:

Prestó servicio en la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo, en Irak, en Afganistán o cualquier otra zona de combate después del 11 de septiembre o

Estuvo desplegado en apoyo de la guerra mundial contra el terrorismo o

Estuvo expuesto a toxinas u otros peligros durante su servicio militar en los EE. UU. o en el extranjero

Las toxinas y peligros específicos incluyen fosas de quema de residuos a cielo abierto, arena y polvo, partículas, incendios de pozos de petróleo o de azufre, productos químicos, radiación, agentes de guerra, uranio empobrecido, herbicidas y otros riesgos ocupacionales. Vea más categorías de exposición militar en nuestro sitio web de salud pública (en inglés)

Nota: Es posible que sea elegible para el cuidado de la salud de VA en función de su servicio militar, aunque ninguna de estas descripciones le apliquen. Vea todos los requisitos de elegibilidad para el cuidado de la salud