Preguntas frecuentes sobre el coronavirus: Lo que necesitan saber los Veteranos

Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para el 2023-2024 serán disponibles en la mayoría de los centros de salud VA. Antes de ir a un centro de salud VA para recibir una vacuna contra el COVID-19, llame para confirmar que tienen la vacuna que usted desea.

Si usted recibió una vacuna contra el COVID-19 antes del 12 de septiembre 2023, usted debe recibir una dosis de la vacuna actualizada para el 2023-2024 (Pfizer-BioNTech, Moderna o Novavax).

Si usted nunca ha recibido una vacuna contra el COVID-19, debe elegir una de estas opciones:

Recibir 1 dosis de la vacuna actualizada de Pfizer-BioNTech o de Moderna, o

Recibir 2 dosis de la vacuna actualizada de Novavax

Las personas con ciertas condiciones que causan inmunodepresión pueden ser eligibles para recibir dosis adicionales de las vacunas actualizadas contra el COVID-19. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cuantas dosis son recomendadas para usted.