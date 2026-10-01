Preguntas frecuentes sobre el coronavirus: lo que necesitan saber los veteranos
Lea esta página para obtener respuestas a las preguntas sobre las pruebas del COVID-19, vacunas y actualizaciones de beneficios.
Vacunas contra el COVID-19
¿Puedo ahora recibir la vacuna contra el COVID-19 en VA?
Ofrecemos vacunas contra el COVID-19 a todos los veteranos inscritos en la atención médica de VA. Esto incluye a los veteranos que viven o viajan fuera de los Estados Unidos y son elegibles para el Programa Médico para el Extranjero de VA.
Más información sobre el Programa Médico Extranjero de VA (en inglés)
Nota: Siempre es su decisión si quiere vacunarse o no. Su decisión no afectará de ninguna manera su atención médica en VA ni ninguno de sus beneficios de VA.
¿Puedo obtener una vacuna contra el COVID-19 actualizada en VA?
Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 para el 2023-2024 serán disponibles en la mayoría de los centros de salud VA. Antes de ir a un centro de salud VA para recibir una vacuna contra el COVID-19, llame para confirmar que tienen la vacuna que usted desea.
Si usted recibió una vacuna contra el COVID-19 antes del 12 de septiembre 2023, usted debe recibir una dosis de la vacuna actualizada para el 2023-2024 (Pfizer-BioNTech, Moderna o Novavax).
Si usted nunca ha recibido una vacuna contra el COVID-19, debe elegir una de estas opciones:
- Recibir 1 dosis de la vacuna actualizada de Pfizer-BioNTech o de Moderna, o
- Recibir 2 dosis de la vacuna actualizada de Novavax
Las personas con ciertas condiciones que causan inmunodepresión pueden ser eligibles para recibir dosis adicionales de las vacunas actualizadas contra el COVID-19. Hable con su proveedor de atención médica acerca de cuantas dosis son recomendadas para usted.
Pruebas de COVID-19 en VA
¿Me pueden realizar la prueba del COVID-19 en un centro de atención médica de VA?
Ofrecemos pruebas de diagnóstico para los veteranos que están inscritos en el cuidado de la salud de VA. En este momento, no cobramos un copago por las pruebas del COVID-19.
Conozca cómo solicitar los servicios de atención médica de VA (en inglés)
La manera más rápida de obtener una prueba es solicitar una cita.
Puede solicitar una cita en alguna de estas 3 formas:
- Envíe un mensaje seguro a su proveedor de atención primaria de VA
Solicite una cita para una prueba a través de un mensaje seguro (en inglés)
- Solicite una cita para una prueba con su proveedor de atención primaria de VA en línea
Solicite una cita para una prueba de atención primaria en línea (en inglés)
- O llame a su equipo de salud del VA
Encuentre el número de teléfono de su centro de salud de VA para solicitar una cita para una prueba (en inglés)
Obtenga respuestas a más preguntas sobre las pruebas del COVID-19 en VA (en inglés)
Si me hice una prueba de laboratorio del COVID-19 en VA, ¿cuándo y cómo puedo obtener mis resultados?
Generalmente tenemos listos los resultados de las pruebas de 3 a 4 días.
Si se le hizo una prueba en un centro de salud de VA y tiene una cuenta My HealtheVet Premium, puede recibir en línea los resultados de su prueba tan pronto como los tengamos. Si no tiene una cuenta My HealtheVet Premium, puede obtener una ahora.
Infórmese sobre cómo recibir sus resultados en línea (en inglés)
Su proveedor de VA o de atención comunitaria también le llamará por teléfono para darle los resultados de su prueba cuando estén disponibles. Si tiene dudas sobre sus resultados, llame o envíe un mensaje seguro a su proveedor.
Obtenga respuestas a más preguntas sobre las pruebas del COVID-19 en VA (en inglés)
¿Qué debo hacer si los resultados de mi autoprueba para el COVID-19 son positivos?
- Si no hizo la prueba durante una cita de vídeo con VA, tome una foto de los resultados de la prueba. Puede compartir esta imagen con su equipo de atención médica de VA.
- Póngase en contacto con su equipo de atención médica de VA de inmediato. Si necesita tratamiento, debe empezarlo pronto para que funcione. Algunos tratamientos deben comenzar en los 5 días siguientes a los primeros síntomas.
- Manténgase separado para la seguridad de los demás. Aíslese durante al menos 5 días desde que empezó a tener síntomas o desde que dio positivo. Si no puede aislarse del todo, use una cubreboca bien ajustada cada vez que esté cerca de otras personas durante al menos 5 días.
- Comunique a cualquier persona con la que haya estado en contacto cercano en los últimos días que ha dado positivo. Para el COVID-19, un contacto cercano es cualquier persona que estuvo a menos a 6 pies de distancia de usted durante un total combinado de 15 minutos o más en un período de 24 horas.
- Vigile sus síntomas. Si sus síntomas empeoran, comuníquese con su proveedor o el centro de salud de VA más cercano. Para recibir recordatorios de cuándo debe ponerse en contacto con su equipo de atención o con una línea de asesoramiento de enfermería, puede usar nuestro servicio de mensajería de texto Annie.
Subscríbase al servicio de mensajería de texto Annie
- Si tiene algún signo de emergencia, llame al 911 o busque ayuda de inmediato. Los signos de emergencia incluyen síntomas como dificultad para respirar o dolor o presión continuos en el pecho.
Obtenga la información más reciente sobre los síntomas del COVID-19 en el sitio web de los CDC
Nota: Si los resultados de la autoprueba son positivos, no es necesario programar una prueba de laboratorio.
Obtenga respuestas a más preguntas sobre pruebas del COVID-19 en VA
Síntomas, tratamiento e investigación del COVID-19
¿Qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19?
Si tiene alguno de estos signos de advertencia de emergencia, llame al 911 para obtener ayuda ahora:
- Dificultad para respirar
- Dolor persistente (continuo) o presión en el pecho
- Labios o rostro azulados
- Sentirse o actuar de manera confusa repentinamente
- Dificultad para despertarse o mantenerse despierto(a)
Si tiene otros síntomas de COVID-19, solicite una cita para una prueba de laboratorio en VA o realice una autoevaluación en casa. Si su resultado es positivo, informe a su equipo de atención médica de inmediato. Si necesita tratamiento, debe empezarlo pronto para que funcione. Algunos tratamientos deben comenzar en los 5 días siguientes a los primeros síntomas.
Obtenga la lista completa de los síntomas de COVID-19 en el sitio web de los CDC
Obtenga respuestas a más preguntas sobre las pruebas de COVID-19 en VA (en inglés)
Si tiene otros síntomas de COVID-19, contáctenos antes de ir a un centro de salud de VA. Contactarnos primero nos ayuda a mantener a usted y a otros, seguros.
- Obtenga el número de teléfono de su centro para llamar antes de venir (en inglés)
- Envíe un mensaje seguro a su proveedor de VA sobre sus síntomas (en inglés)
Nuestro servicio de mensajes de texto, Annie, puede ayudarle a vigilar sus síntomas
Este servicio puede aconsejarle cuándo debe contactar a su equipo de atención o a su línea de asistencia de enfermeras de VA. También proporciona consejos y medidas generales que usted puede tomar para protegerse. Puede pedirle a su equipo de atención de VA que le asigne el servicio. O, suscríbase a los mensajes sobre las precauciones para el coronavirus, Annie, usted mismo (en inglés).
Suscríbase a los mensajes de precaución contra el coronavirus Annie (en inglés)
No tengo síntomas, pero me siento ansioso(a) y agobiado(a). ¿Qué puedo hacer?
Antes que nada, no está solo(a). Estamos aquí para usted. Las inquietudes sobre el COVID-19 pueden ser estresantes para muchas personas. Usted puede tomar medidas para manejar el estrés y obtener ayuda.
- Manténgase conectado y saludable. Manténgase en contacto con sus amigos y su familia, por teléfono y las redes sociales. Siga su rutina normal en la medida de lo posible, y duerma lo suficiente y ejercítese.
- Mantenga sus citas de salud mental existentes. Si actualmente tiene sesiones regulares, puede cambiarlas a citas de telesalud (teléfono o vídeo) enviando un mensaje seguro a su proveedor de VA.
Envíe un mensaje seguro a su proveedor del VA para solicitar un cita de telesalud (en inglés)
- Pida una nueva cita de salud mental. Si necesita atención para la salud mental de manera inmediata—o si desea solicitar una cita nueva—llame a su centro de salud de VA.
Busque un centro de salud de VA para solicitar una cita de salud mental (en inglés)
Obtenga más consejos del Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos (VA, por sus siglas en inglés) para preservar su salud mental
¿Existe una cura o algún tratamiento aprobado por la FDA para COVID-19?
No hay cura para COVID-19 en este momento. Existen tratamientos para el COVID-19, pero el riesgo de enfermedad grave y muerte sigue siendo alto en ciertos grupos de personas.
Consulte a su proveedor de atención médica antes de tomar cualquier medicamento para prevenir o tratar el COVID-19.
Si tiene preguntas sobre un tratamiento, llame o envíe un mensaje seguro a su proveedor de VA.
Obtenga más información sobre los tratamientos contra el COVID-19 en el sitio web de los CDC
Obtenga respuestas a sus preguntas sobre los tratamientos de COVID-19 en el sitio web de FDA (en inglés)
Cuidado de salud, citas y más
Citas y niveles de protección de salud
¿Cuáles son las directrices sobre el uso de máscaras de protección facial en el Centro Administrativo de Salud de la Administración de Veteranos?
Cuando visita uno de los Centros Administrativos de Salud de la Administración de Veteranos, nuestra prioridad es velar por su salud y su seguridad.
El uso de máscaras es obligatorio en todas las áreas de los centros de salud con alto riesgo incluidos los siguientes:
- Centros o servicios de quimioterapia
- Centros o servicios de diálisis
- Departamentos de emergencia o centros de cuidado de emergencia
- Servicios de trasplante de órganos
El uso de máscaras es obligatorio para las personas que están contagiadas con el virus de COVID-19 u otras enfermedades respiratorias virales.
Usted puede decidir en cualquier momento si quiere o no usar una máscara. Si no tiene una máscara, solicítele una a un empleado del Centro Administrativo de Salud de la Administración de Veteranos.
Si tiene más preguntas que formular acerca de los requisitos del uso de las máscaras, envíele un mensaje seguro a su equipo de cuidado médico o póngase en contacto con el Centro Administrativo de Salud de la Administración de Veteranos.
Envíele un mensaje seguro a su equipo de servicios médicos (en inglés)
Encuentre el sitio web de su centro de salud de VA más cercano (en inglés)
¿Cómo me autoexamino antes de acudir al VA para recibir atención?
Lea esta lista de síntomas de COVID-19:
- Fiebre o escalofríos
- Tos o dolor de garganta
- Dificultad para respirar
- Fatiga (sentirse muy cansado(a))
- Dolor de cabeza o dolores musculares o corporales
- Nueva pérdida del gusto o del olfato
- Congestión o secreción nasal
- Náuseas, vómitos o diarrea
Si ha tenido alguno de estos síntomas en las últimas 48 horas, llame primero a menos que necesite atención inmediata - aunque tenga una cita. Le ayudaremos a conseguir cualquier prueba o tratamiento necesario para el COVID-19. O puede ir a la sala de emergencias para tratamiento de COVID-19.
Nota: Estos no son todos los posibles síntomas de COVID-19.
Consulte los síntomas de COVID-19 en el sitio web de los CDC
¿Cómo me conecto a una cita de telesalud por video?
Su proveedor le dará instrucciones acerca de dónde ir para que tenga su cita por video. O le enviará un enlace para que se una a una reunión en VA Video Connect.
Utilice VA Video Connect para su cita de telesalud (en inglés)
Únase a citas en video a través de nuestra herramienta de citas de VA (en inglés)
¿Qué debo hacer si VA canceló mi cita debido al COVID-19?
Tratamos de evitar cancelaciones, citas presenciales y trámites electivos, debido al COVID-19, siempre que sea posible. Si necesitamos cancelar, queremos asegurarnos de que reciba la atención que necesita, lo antes posible.
Si no nos hemos puesto en contacto con usted para reprogramar su cita o procedimiento, contáctenos. Le ayudaremos a programar una nueva cita. Su proveedor puede recomendar una cita telefónica o a través de video para algunas necesidades.
Busque el número de teléfono de su proveedor para reprogramar su cita (en inglés)
Envíe un mensaje seguro a su proveedor para reprogramar su cita (en inglés)
¿Qué debo saber sobre las citas y remisiones de atención comunitaria?
Si tiene una cita de atención comunitaria programada
Póngase en contacto con su proveedor de atención comunitaria (no del VA) directamente antes de ir a su cita. Los horarios o servicios de algunos proveedores pueden verse afectados por las pautas actuales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y del departamento de salud local.
Si su proveedor de atención comunitaria cancela su cita
Coordine con el proveedor para reprogramarla. Estamos ampliando las autorizaciones de VA para las referencias de atención comunitaria para muchos tipos de atención durante este tiempo. Si tiene inquietudes sobre la reprogramación de su cita, envíe un mensaje seguro a su proveedor de VA.
Envíe un mensaje seguro a su proveedor de VA sobre cambiar su cita (en inglés)
Si necesita una referencia
Trabajaremos con usted para evaluar sus necesidades. Continuamos brindándole referencias de atención comunitaria. Pero estamos dándole prioridad a las referencias para cuidados urgentes u otros cuidados médicos necesarios.
Recuerde: usted requiere de la aprobación de VA para todas las citas de cuidado comunitario, excepto para las necesidades de atención de emergencia y urgentes. Obtener una referencia depende de la elegibilidad, el tipo de atención y otros factores. En este momento, los requisitos de elegibilidad de cuidado comunitario no han cambiado.
Obtenga más información acerca de la elegibilidad para la atención comunitaria (en inglés)
Recetas médicas
¿Cómo vuelvo a surtir mis recetas médicas?
Solicite su reposición de medicamentos lo antes posible, que no sea después de 10 días antes de que necesite más medicamentos.
Para que enviemos sus recetas médicas al domicilio correcto, compruebe también que tengamos su domicilio actual en el archivo de su perfil de VA.gov. De ser necesario, puede iniciar una sesión para cambiar su domicilio en línea.
Verifique su domicilio en su perfil de VA.gov (en inglés)
Nota: Si actualmente recibe sus recetas médicas por correo electrónico, continuará recibiendo sus solicitudes de reposición normalmente.
Tendrá que solicitar activamente su reposición de alguna de las siguientes maneras:
- En línea.
Utilice la herramienta de renovación y seguimiento de recetas de My HealtheVet (en inglés)
- Por dispositivo móvil.
Utilice nuestra nueva aplicación móvil VA: Health and Benefits (en inglés)
- Por teléfono. Llame al número de teléfono que aparece en la etiqueta de su receta para la línea de renovación automatizada de su farmacia del VA o para hablar con un representante de la farmacia. Asegúrese de tener listo su número de receta que aparece en la etiqueta y el número de seguro social.
Obtenga su número de receta (Rx, por sus siglas en inglés) (en inglés)
- Por correo. Completa el formulario de renovación de receta que se incluye con su medicamento. Envíe el formulario por correo al domicilio de la farmacia del VA que aparece en la documentación de su recetas médicas.
Si tiene preguntas sobre sus recetas médicas, envíe un mensaje seguro a su equipo de atención médica través de My HealtheVet. También puede llame a su centro médico local del VA.
Envíe un mensaje seguro a su equipo de atención médica sobre sus recetas (en inglés)
¿Cómo puedo renovar mis recetas médicas?
Puede solicitar una renovación de sus recetas médicas de una de estas maneras:
- Llame al número que se encuentra en la etiqueta de su prescripción. Asegúrese de tener listos su número Rx de la etiqueta de prescripción (en inglés) y su número de Seguridad Social. Con algunos medicamentos, es posible que el equipo de atención médica deba ponerse en contacto con usted antes de que pueda obtener más medicamentos.
Obtenga su número de receta (Rx) (en inglés)
- Envíe un mensaje seguro a su proveedor (en inglés)
- Llame a su centro médico local de VA.
Busque un centro de salud del VA para renovar su receta (en inglés)
Si la renovación de sus recetas médicas requiere de una evaluación en persona
Si necesita renovar una prescripción para un medicamento que requiere una evaluación en persona, hemos actualizado temporalmente nuestra política para permitir este tipo de evaluación a través de una cita de telesalud (por teléfono o video).
Para solicitar una cita de telesalud para renovar una prescripción, envíe un mensaje seguro a su proveedor.
Envíe un mensaje seguro a su proveedor para solicitar una cita de telesalud
Elegibilidad para el cuidado de salud en el VA y los copagos
¿Tengo que pagar los copagos de atención médica del VA en este momento?
Hemos cancelado y reembolsado todos los copagos sobre los servicios médicos y de medicamentos recetados recibidos a través del VA entre el 6 de abril del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. También hemos detenido la colección de copagos no pagados por servicios o medicamentos recibidos antes de el 6 de Abril del 2020 durante este tiempo. Hemos tomado estas acciones para ofrecer un alivio durante este tiempo difícil.
Desde el 1 de octubre del 2021, hemos reiniciado la colección de copagos nuevamente. Continuaremos ofreciendo asistencia por dificultades económicas. Si usted tiente alguna pregunta, contacte nuestro Centro de Recursos de Salud al
Averigüe cómo pagar su cuenta de copago del VA o solicitar ayuda (en inglés)
Obtenga respuestas a más preguntas sobre el alivio de la deuda médica de COVID-19 (en inglés)
Si perdí mi trabajo o mi seguro médico, ¿puedo obtener atención médica del VA?
La elegibilidad para la atención médica del VA es basada en varios factores, como su servicio militar, el estado de su baja militar y si usted tiene una discapacidad relacionada con el servicio.
Si ha perdido su trabajo o tiene ingresos reducidos, puede calificar para un estatus de elegibilidad mejorado basado en sus ingresos. Esto significa que le ubicaremos en un grupo de prioridad más alta, lo cual aumenta la probabilidad de obtener beneficios, además de tener un efecto en la cantidad que deberá pagar (si es que tuviera que pagar algo) por la atención médica.
Obtenga más información sobre la elegibilidad para el cuidado de la salud de VA
Averigüe cómo solicitar cuidado de la salud de VA
Si usted no es elegible para recibir cuidado de la salud de VA, es posible que aún pueda recibir atención de salud mental.
- Reciba tratamiento para el trastorno de estrés postraumático (TEPT) (en inglés)
- Reciba ayuda para otros problemas de salud mental (como depresión o abuso de sustancias) (en inglés)
- Reciba ayuda para los problemas de salud mental y física relacionados con el trauma sexual militar (MST, por sus siglas en inglés) (en inglés)
Llámenos al
Si perdí mi trabajo, ¿puedo obtener una ayuda más prolongada con mis copagos del VA?
Sí. Si está atravesando situaciones de la vida como perder el trabajo, una disminución repentina en sus ingresos o un aumento en los gastos para la atención de la salud familiar, podemos ayudarlo. Puede solicitar ayuda por dificultades económicas para administrar su deuda actual de copago de VA o solicitar una exención de futuros copagos.
Obtenga más información sobre cómo solicitar asistencia por dificultades económicas (en inglés)
Vea un video sobre las opciones para las situaciones de dificultad financiera (YouTube) (en inglés)
También puede llamar a nuestro Centro de Recursos Sanitarios al
Pago de beneficios, reclamos, y otros servicios
Beneficios y pagos actuales
¿Se retrasará mi pago de beneficios debido al COVID-19?
No. En este momento, estamos procesando normalmente todos los pagos de beneficios. Esto incluye pagos por discapacidad, pensión, pagos de educación a su escuela, entre otros.
Reclamaciones y solicitudes
¿Puedo presentar un reclamo u obtener ayuda en mi oficina regional?
Sí. Hemos cerrado temporalmente nuestras 56 oficinas regionales a las visitas presenciales debido al COVID-19. Actualmente, algunas oficinas han reabierto con horarios y servicios limitados. Es probable que en dichas oficinas se evalúe a los visitantes para detectar síntomas de COVID-19. Requerimos que toda persona que ingrese a una instalación del VA use una mascarilla que cubra boca y nariz.
Para su seguridad y comodidad, continuamos ofreciendo ayuda en línea y telefónicamente. Llámenos para confirmar los servicios o solicitar ayuda por teléfono o video.
Encuentre una oficina regional del VA (en inglés)
Presentar un reclamo de beneficios del VA:
Puede presentar reclamos en línea, por correo o con la ayuda de un profesional capacitado. Y podemos responder sus preguntas por teléfono y a través de nuestra herramienta en línea de servicio al cliente. También continuamos brindando servicios de apoyo, como asesoramiento educativo, recopilación de información para reclamos fiduciarios y, especialmente, asistencia con la adaptación de viviendas, ya sea por teléfono o mediante herramientas aprobadas de videoconferencia.
- Aprenda cómo presentar una reclamación de beneficios por discapacidad
- Aprenda cómo presentar una reclamación de beneficios de pensión (en inglés)
- Aprenda cómo presentar una reclamación de GI Bill y beneficios relacionados (en inglés)
- Aprenda cómo presentar una reclamación para otros beneficios (en inglés)
Obtener ayuda con los beneficios educativos:
Llame gratis al
Obtener ayuda con otros beneficios:
Llame gratis al
Consulte el estado de su reclamo o apelación:
Utilice nuestra herramienta de estado de reclamos en línea (en inglés)
Manténgase actualizado de los cierres o interrupciones de servicios:
- Visite la página de noticias de la Administración de Beneficios para Veteranos (VBA, por sus siglas en inglés) (en inglés)
- Llame gratis a la línea directa de beneficios
(TTY: 711)
- Síganos en las redes sociales
Facebook de la VBA (en inglés)
Twitter de la VBA: @VAVetBenefits (en inglés)
¿Todavía se están llevando a cabo los exámenes de reclamaciones, (también conocidos como exámenes de compensación o pensión), en la VA?
Sí. Actualmente estamos ofreciendo exámenes en persona nuevamente en todas las facilidades de los Estados Unidos. Si usted reside fuera de los Estados Unidos, la opción para un examen en persona dependerá de las guías de COVID-19 locales. Trabajaremos con usted para coordinarle un examen y le diremos que podrá esperar.
También estamos llevando a cabo exámenes de telesalud a través del teléfono o video. Además, se están haciendo más exámenes de Evidencia Clínica Aceptable (ACE, por sus siglas en inglés). Esto significa que analizaremos sus expedientes médicos y nos comunicaremos con usted para obtener más información si es necesario, en lugar de solicitar una revisión en persona o por telesalud.
¿Qué debo hacer si tengo o necesito una cita presencial para recibir beneficios o servicios del VA?
Hemos cerrado temporalmente nuestras oficinas regionales y cancelamos las citas en persona debido al COVID-19. Actualmente, algunas oficinas han reabierto con horarios y servicios limitados. Es probable que en dichas oficinas se evalúe a los visitantes para detectar síntomas de COVID-19. Requerimos que toda persona que ingrese a una instalación del VA use una mascarilla que cubra boca y nariz.
Para su seguridad y comodidad, continuamos ofreciendo ayuda en línea y telefónicamente. Llámenos para confirmar los servicios o solicitar ayuda por teléfono o video.
Encuentre una oficina regional del VA (en inglés)
Obtener ayuda en línea o por teléfono
Estamos utilizando servicios virtuales para celebrar citas relacionadas con algunas actividades de beneficios, ya sea por teléfono o video, a través de VA Video Connect u otras herramientas de videoconferencia aprobadas. Cuando su cita por video sea programada, recibirá un enlace de VA Video Connect.
Adquiera VA Video Connect para citas virtuales (en inglés)
Trabajaremos junto a usted para cambiar su cita presencial por una cita virtual para obtener beneficios y servicios, tales como:
- Rehabilitación vocacional y empleo para veteranos (VR&E, por sus siglas en inglés).
- Orientación educativa y profesional (capítulo 36).
- Coordinadores de servicio militar.
- Préstamos hipotecarios: Trabajamos junto con prestamistas y tasadores para ofrecerle opciones temporales para continuar procesando y cerrando préstamos de forma remota. Usted puede seguir trabajando con su prestamista para cumplir con las leyes estatales y locales en la autenticación de documentos. Además, puede designar a un apoderado para que firme documentos en su nombre mediante un poder notarial.
- Subvenciones para la adaptación especial de viviendas: Nuestro personal puede ayudarlo a completar el proceso de solicitud de subvenciones por teléfono, video y correo electrónico.
- Reclamos fiduciarios: Podemos realizar muchas pruebas de campo telefónicamente. En aquellos casos en los que un examen telefónico no sea apropiado, podemos realizar la prueba de campo utilizando VA Video Connect. Nuestro personal se comunicará con usted para programar un examen por teléfono o videoconferencia.
Asistencia para la transición: Puede seguir el currículo del Programa de Asistencia para la Transición de VA (TAP, por sus siglas en inglés) y otros módulos de aprendizaje en línea. Utilice su dispositivo habilitado con tarjeta de acceso común (CAC, por sus siglas en inglés) para acceder al curso (número TGPS-US006) a través del sitio web Joint Knowledge Online del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés).
Visite el sitio web Joint Knowledge Online del DOD (en inglés)
También puede explorar beneficios y servicios del VA en línea. Para más ayuda por teléfono, pida a su gestor de TAP del DOD que le ponga en contacto con un asesor de beneficios del VA.
Explore beneficios y servicios del VA en línea (en inglés)
Trabaje junto con su representante del VA para reprogramar las citas. Si tiene preguntas, también puede llamarnos al
¿Tengo que usar un cubrebocas en las oficinas regionales del VA y en otros centros que no sean de atención médica?
Cada centro ajustará las normas del uso de cubrebocas según sea necesario. Por ejemplo, si su condado tiene altos niveles de transmisión de coronavirus, todos tendrán que usar un cubreboca.
Prepárese para usar un cubrebocas en cualquier centro del VA. Nuestro personal del centro le explicará la política actual del uso del cubrebocas cuando llegue.
También puede optar por usar un cubrebocas en cualquier momento. Y si tiene síntomas de COVID-19 o ha tenido una prueba positiva reciente o un contacto reciente con alguien con COVID-19, debe usar un cubrebocas.
Deuda, copagos, y otras deuda financieras
Beneficios y deudas de copagos
¿Tengo que pagar los copagos de atención médica del VA en este momento?
Hemos cancelado y reembolsado todos los copagos sobre los servicios médicos y de medicamentos recetados recibidos a través del VA entre el 6 de abril del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. También hemos detenido la colección de copagos no pagados por servicios o medicamentos recibidos antes de el 6 de Abril del 2020 durante este tiempo. Hemos tomado estas acciones para ofrecer un alivio durante este tiempo difícil.
Desde el 1 de octubre del 2021, hemos reiniciado la colección de copagos nuevamente. Continuaremos ofreciendo asistencia por dificultades económicas. Si usted tiente alguna pregunta, contacte nuestro Centro de Recursos de Salud al
Averigüe cómo pagar su cuenta de copago del VA o solicitar ayuda (en inglés)
Obtenga respuestas a más preguntas sobre el alivio de la deuda médica COVID-19 (en inglés)
¿Qué pasa si no puedo pagar mi deuda del VA ya existente?
Para ayudar con el alivio financiero durante la pandemia de COVID-19, hicimos una pausa en el cobro de todas las nuevas deudas de beneficios de VA creadas entre el 6 de abril del 2020 y el 30 de septiembre del 2021. También ofrecimos una pausa en el cobro de deudas creadas antes del 6 de abril del 2020, así como planes de reembolso.
A partir del 1 de octubre del 2021, empezaremos a enviar de nuevo cartas de notificación de deudas. Enviaremos estas cartas durante los próximos meses. Seguimos ofreciendo opciones de reembolso y alivio de la deuda.
Obtenga las últimas actualizaciones sobre el alivio de la deuda de COVID-19 (en inglés)
Para deudas relacionada con los beneficios del VA: Llame a nuestro Centro de Gestión de Deudas al
Averigüe cómo manejar su deuda de beneficios del VA (en inglés)
Para deudas relacionadas con la atención médica o los servicios de farmacia de VA: Llame a nuestro Centro de Recursos de Salud al
Averigüe cómo pagar su factura de copago o solicitar ayuda (en inglés)
¿Qué pasa si tengo problemas para pagar mi préstamo hipotecario directo o respaldado por VA?
Si está experimentando dificultades financieras causadas directa o indirectamente por el COVID-19, llame de inmediato a su entidad prestamista para solicitar un plan de indulgencia. La entidad prestamista es la empresa que cobra los pagos de su hipoteca.
La indulgencia le permitirá pausar o reducir los pagos de su préstamo por un período de tiempo, sin pagar cargos por mora u otras multas. Según una ley reciente, usted podría solicitar hasta 12 meses de indulgencia hipotecaria sobre un préstamo hipotecario directo o respaldado por el VA.
Nota: La indulgencia no reduce ni perdona la cantidad de dinero que debe de su préstamo. Deberá trabajar con su administrador al final del período de indulgencia para establecer un plan de pago.
Si tiene un préstamo hipotecario respaldado por el VA
Llame al
Si tiene un Préstamo Directo para Nativos Americanos (NADL, por sus siglas en inglés)
Su administrador de préstamos es BSI Financial Services. Para solicitar un plan de indulgencia, comuníquese con el equipo de resolución de impagos de BSI, llamando al
También puede llamar al
Obtenga más información sobre cómo podemos ayudarlo a evitar una ejecución hipotecaria (en inglés)
Obtenga más ayuda de la Oficina Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés):
- Busque un consejero de vivienda aprobado por el gobierno cercano a usted (en inglés)
- Obtenga recursos específicos para el COVID-19
- Llame a la línea directa 24/7 HOPE™ al
(TTY: 711)
Si perdí mi trabajo, ¿puedo obtener una ayuda más prolongada con mis copagos de VA?
Sí. Si está atravesando situaciones de la vida como perder el trabajo, una disminución repentina en sus ingresos o un aumento en los gastos para la atención de la salud familiar, podemos ayudarlo. Puede solicitar ayuda por dificultades económicas para administrar su deuda actual de copago del VA o solicitar una exención de futuros copagos.
Obtenga más información sobre cómo solicitar asistencia por dificultades económicas (en inglés)
Vea un video sobre las opciones para las situaciones de dificultad financiera (YouTube) (en inglés)
También puede llamar a nuestro Centro de Recursos de Salud al
Otras preocupaciones financieras
Si he perdido mi empleo, ¿puedo recibir atención médica del VA?
La elegibilidad para la atención médica de VA es basada en varios factores, como su servicio militar, el estado de su baja militar y si usted tiene una discapacidad relacionada con el servicio.
Si ha perdido su trabajo o tiene ingresos reducidos, puede calificar para un estatus de elegibilidad mejorado basado en sus ingresos. Esto significa que le ubicaremos en un grupo de prioridad más alta, lo cual aumenta la probabilidad de obtener beneficios, además de tener un efecto en la cantidad que deberá pagar (si es que tuviera que pagar algo) por la atención médica.
Obtenga más información sobre la elegibilidad para recibir atención médica de VA (en inglés)
Descubra cómo solicitar la atención médica del VA (en inglés)
Si usted no es elegible para recibir la atención médica del VA, es posible que quizás pueda recibir atención de salud:
- Reciba tratamiento para el trastorno de estrés postraumático (TEPT) (en inglés)
- Reciba ayuda para otros problemas de salud mental (como depresión o abuso de sustancias) (en inglés)
- Reciba ayuda para los problemas de salud mental y física relacionados con el trauma sexual militar (MST, por sus siglas en inglés) (en inglés)
Llámenos al
¿Qué pasa si no tengo hogar o estoy en riesgo de quedar sin hogar?
Ofrecemos muchos programas y servicios que pueden ayudarlo, incluyendo atención médica gratuita y, en algunos casos, atención dental gratuita limitada. También podemos ayudarlo a conectarse con recursos de su comunidad, como refugios para personas sin hogar u organizaciones religiosas.
Encuentre la ayuda que necesita:
- Llame al Centro Nacional de Llamadas para Veteranos sin Hogar al
(TTY: 711) para obtener ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hablará en privado con un consejero capacitado del VA de forma gratuita.
- Comuníquese con el centro médico del VA más cercano a usted y pida hablar con un trabajador social del VA. Si es una mujer veterana, pregunte por el/la Encargado/a del Programa para Mujeres Veteranas.
Encuentre el centro médico del VA más cercano para hablar con un trabajador social del VA (en inglés)
¿Cómo puedo protegerme de estafas relacionadas con el coronavirus?
La pandemia de coronavirus ha traído consigo nuevas estafas, incluidas las que involucran cheques de estímulo, herramientas en línea, promesas de nuevos tratamientos y donaciones de caridad.
Para proteger su identidad y sus finanzas durante este tiempo, siga estos pasos:
- Use solo la página IRS.gov para registrarse u obtener información sobre su cheque de estímulo (también llamado pago de impacto económico). Recuerde que, a menos que haya solicitado ser contactado, el Internal Revenue Service (IRS, por sus siglas en inglés) nunca se comunicará con usted para pedirle información personal o financiera o para solicitarle que abra un archivo adjunto o ingrese a un enlace a un sitio web.
Obtenga más información sobre su cheque de estímulo del sitio web del IRS
- Proteja su información al utilizar herramientas en línea y aplicaciones móviles. Obtenga instrucciones paso a paso sobre cómo acceder y manejar de forma segura su atención médica y otros beneficios del VA.
Vea nuestro video sobre las mejores prácticas de privacidad para Veteranos (YouTube) (en inglés)
Vea nuestro video sobre los métodos de autenticación para iniciar sesión en las aplicaciones móviles y en VA.gov (YouTube) (en inglés)
- Manténgase al tanto de las últimas estafas. La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) ofrece consejos de cómo evitar estafas relacionadas con el coronavirus.
Obtenga consejos para evitar estafas en el sitio web de la FTC
- Proteja su identidad en todo momento. Las investigaciones muestran que los estafadores y los ladrones de identidad a menudo atacan a los veteranos.
Aprenda cómo proteger su identidad (en inglés)
¿Mi cheque de estímulo por COVID-19 reducirá mis pagos del VA?
No. No contaremos el dinero recibido como parte del paquete de estímulo por COVID-19 como ingresos para la compensación por discapacidad del VA, desempleo individual (TDIU, por sus siglas en inglés), pensión del VA o beneficiarios de Compensación por Dependencia e Indemnización para Padres (D.I.C., por sus siglas en inglés). Esto significa que sus pagos seguirán siendo los mismos.
Estado de los cementerios nacionales y los funerales del VA
¿Están abiertos los cementerios nacionales del VA?
Si. Los cementerios nacionales del VA permanecen abiertos pero, por la seguridad de los empleados y visitantes, pedimos que los visitantes respeten las restricciones de distanciamiento físico y de translados según las pautas de los CDC y del departamento de salud local.
Algunas áreas del cementerio pueden estar cerradas al público. Comuníquese con su cementerio local para obtener información.
Obtenga actualizaciones sobre el estado operativo de los cementerios nacionales individuales (en inglés)
¿Puedo programar un entierro en un cementerio nacional?
Si. Para programar un entierro, comuníquese con la Oficina de Programación de Cementerios Nacionales al
Las familias deben seguir todos los requisitos de seguridad relacionados con el COVID-19 con respecto a la limitación en el número de asistentes, el uso de mascarillas y el distanciamiento físico.
Obtenga más información sobre los requisitos de seguridad de los cementerios (en inglés)
Si desea cancelar o posponer un entierro que ya está programado, comuníquese directamente con el cementerio para cancelar el servicio y reprogramar servicios futuros cuando sea posible.
¿Puedo programar una ceremonia funeraria o un servicio de honores funerarios militares?
Sí. Estamos llevando a cabo nuevamente servicios conmemorativos y ceremonias funerarias en los cementerios nacionales del VA. Nos hemos puesto en contacto con familias que a causa de la pandemia no pudieron realizar una ceremonia, para ayudarlas a organizar una. Los honores militares se realizan según la disponibilidad local.
Las familias deben seguir todos los requisitos de seguridad relacionados con el COVID-19 con respecto a la limitación en el número de asistentes a la ceremonia, el uso de cubrebocas y el distanciamiento físico.
Obtenga más información sobre los requisitos de seguridad de los cementerios del VA (en inglés)
Las condiciones y restricciones en los cementerios locales van cambiando en respuesta a las pautas y órdenes estatales, locales y federales. Comuníquese con su cementerio local para obtener información o detalles específicos.
Obtenga actualizaciones sobre el estado operativo de los cementerios nacionales individuales (en inglés)
Herramientas útiles en línea
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