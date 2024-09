Veteran Buddy Check - Online

Take the Pledge - Check in with 10 Vets!

When: Thu. Sep 26, 2024, 9:00 am – 5:00 pm ET Repeats Where: Cost: Free





Share your stories, insights, and how your buddy checks are going now through October 30th.

VA will be facilitating forums on TogetherWeServed and RallyPoint to ask questions and share stories of Veterans connecting with peers, friends, and families from service.

By taking the pledge, subscribe to resources and connecting throughout the year, YOU can make a meaningful difference.

Veteran Buddy Checks - Veterans Experience (va.gov)

