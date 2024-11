When: Wed. Nov 20, 2024, 10:00 am – 12:00 pm PT Where: Room 2D-101 26001 Redlands Boulevard, Ambulatory Care Center Redlands, CA Cost: Free





Join the Veterans Health Administration (VHA) Caregiver Support Program for an opportunity to learn about the wealth of resources available to caregivers and families of Veterans.



VA Loma Linda Caregiver & Family Resource Fair

Wednesday, November 20

10 a.m. - Noon

Ambulatory Care Center (ACC)

26001 Redlands Blvd.

Redlands, CA 92373

Room 2D-101



For more information, please contact:

Zsa Zsa Sanders, LCSW

(909) 825-7084 Ext. 4056

ZsaZsa.Sanders@va.gov



Melody Jazeb, LCSW

(909) 825-7084 Ext. 6145

Melody.Jazeb@va.gov



VA Loma Linda Caregiver Support Program: Caregiver Support | VA Loma Linda Health Care | Veterans Affairs

VA Caregiver Support Program: www.caregiver.va.gov

